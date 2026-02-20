  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

      LED Televizor Full HD

      32PQS6901/12

      Kompaktní design

      Kompaktní obrazovka. Chytrý rozpočet. Kvalita obrazu i zvuku, která si staví vysoké cíle. Dopřejte si pohlcující zážitek ze sledování obsahu ze Smart TV doma i na cestách díky technologii Ambilight, která váš zážitek rozšíří i mimo obrazovku, a rozlišení Full HD.

      Kompaktní design

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Malý, chytrý a univerzální

      Malý, chytrý a univerzální

      Díky elegantnímu stojanu a malým rozměrům se tento chytrý televizor dokonale hodí do menších prostorů. Zásluhou pečlivě promyšleného designu se jedná o televizor, který krásně zapadne kamkoli.

      Jsou televizory. A pak jsou tu televizory Ambilight.

      Jsou televizory. A pak jsou tu televizory Ambilight.

      Díky integrovanému osvětlení LED, které reaguje na každou scénu, se s technologií Ambilight ponoříte do aureoly barevného světla. Filmy, sportovní přenosy, hudební videa a hry vystoupí za hranice obrazovky a vtáhnou vás hlouběji do přítomného okamžiku. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.

      Rozlišení FHD obohacené o barvy Quantum Dot

      Rozlišení FHD obohacené o barvy Quantum Dot

      Živé barvy a ostré detaily – to je technologie Quantum Dot. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete vychutnat do detailů každou scénu.

      Skvělá ostrost a detaily díky technologii Pixel Plus Full HD.

      Skvělá ostrost a detaily díky technologii Pixel Plus Full HD.

      Ostrost obrazu technologie Pixel Plus. Nejdrobnější detaily i na menší obrazovce. Tento kompaktní QLED televizor s rozlišením Full HD a neuvěřitelnou živostí barev je důkazem toho, že na každém malém detailu záleží.

      Barvy a kontrast HDR10 a HLG

      Barvy a kontrast HDR10 a HLG

      Jasnější barvy, živé tóny. Od nejtemnějších scén až po nejjasnější světlo, obraz televizoru je vždy krásně jasný. Právě zde vyniká vysoký dynamický rozsah televizoru, který zajišťuje ještě jasnější barvy a kontrast.

      Technologie Dolby Audio pro čistý a jasný zvuk

      Technologie Dolby Audio pro čistý a jasný zvuk

      Zaposlouchejte se a vnímejte každý okamžik – to je křišťálově čistý zvuk technologie Dolby Audio. Od dialogů nebo tance až po akční filmy či ohromující scény z přírody si můžete pokaždé vychutnat čistší zvuk.

      Snadné vyhledávání obsahu se systémem Titan OS

      Snadné vyhledávání obsahu se systémem Titan OS

      Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

      Snadné připojení k sítím chytré domácnosti

      Snadné připojení k sítím chytré domácnosti

      Kompatibilita se systémem Matter Smart Home znamená, že televizor můžete ovládat prostřednictvím aplikace Matter Smart Home, nebo jej dokonce ovládat hlasem pomocí zařízení s podporou služby Alexa či chytrých reproduktorů Google. Hlasovými příkazy tak můžete snadno vyhledávat filmy, pořady, dostávat doporučení a mnoho dalšího.

      Ekologický design – evropský designový přístup

      Ekologický design – evropský designový přístup

      Udržitelnost se snoubí se stylem. Tento krásně zpracovaný televizor je navržen s ohledem na planetu – od dálkového ovladače vyrobeného z recyklovaných plastů až po obaly s certifikací FSC a vložky tištěné na recyklovaném papíře. S režimem Eco navíc snížíte spotřebu energie u veškerého obsahu a nastavení pouhým klepnutím.

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Herní režim
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        • Hudba s funkcí Ambilight
        • Světelný režim Lounge
        • Animace FTI Ambilight
        • Budík s efektem svítání
        • AmbiSleep
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        32  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        80  cm
        Displej
        Full HD QLED
        Rozlišení panelu
        1920 x 1080
        Nativní obnovovací frekvence
        60  Hz
        Systém obrazu
        Pixel Plus HD
        Vylepšení obrazu
        • Technologie Crystal Clear
        • ECO
        • Hra
        • Systém domácího kina
        • Monitor
        • Osobní
        • Super Resolution
        • Dynamický kontrast

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        576p - 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        Aplikace SmartTV*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT aplikace*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Kanál TITAN
        OS
        TITAN OS
        Kapacita paměti (Flash)*
        8 GB

      • Funkce Smart TV

        Interaktivní televize
        HbbTV
        Hlasový asistent*
        • Spolupracuje s aplikací Alexa
        • Funguje s Google Home
        Požitek z chytré domácnosti
        • MATTER
        • Control4
        Podpora TTS
        Ano

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formáty přehrávání hudby
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Podpora formátu titulků
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formáty přehrávání obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Zvuk

        Audio
        Kanál 2.0
        Výstupní výkon (RMS)
        12 W
        Konfigurace reproduktorů
        2 x 6W širokopásmový reproduktor
        Zvukový engine
        Základní zvukový engine
        Hlavní reproduktor
        Širokopásmový Bass Reflex (FR01A)

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        3
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 1080i, 1080p (podpora HDCP)
        • Zpětný audio kanál (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, jednopásmová
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB

      • Podpora funkcí HDMI video

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Energetická karta EU

        Energetická třída SDR
        E
        Energetická třída HDR
        F
        Pohotovostní režim sítě
        2.0  W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        100–240 V stř., 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,5W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Vypnutí obrazu (u rádia)
        • Režim Eco
        • Světelný senzor

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • 2x baterie AAA
        • Napájecí kabel
        • Dálkový ovladač
        • Stojan na nábytek
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi

      • Design

        Barvy televizoru
        Plastový černý nízký rámeček
        Konstrukce stojanu
        Plastové uhlově šedé, oblý tvar

      • Rozměry

        Rozteč mezi nožičkami
        635  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        100 x 200 mm
        Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Hmotnost televizoru bez stojanu
        3,38 kg
        Hmotnost televizoru se stojanem
        3,45 kg

