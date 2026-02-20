Termíny pro vyhledávání
32PQS6901/12
Kompaktní design
Kompaktní obrazovka. Chytrý rozpočet. Kvalita obrazu i zvuku, která si staví vysoké cíle. Dopřejte si pohlcující zážitek ze sledování obsahu ze Smart TV doma i na cestách díky technologii Ambilight, která váš zážitek rozšíří i mimo obrazovku, a rozlišení Full HD.Zobrazit všechny výhody
Televizor Full HD
Díky elegantnímu stojanu a malým rozměrům se tento chytrý televizor dokonale hodí do menších prostorů. Zásluhou pečlivě promyšleného designu se jedná o televizor, který krásně zapadne kamkoli.
Díky integrovanému osvětlení LED, které reaguje na každou scénu, se s technologií Ambilight ponoříte do aureoly barevného světla. Filmy, sportovní přenosy, hudební videa a hry vystoupí za hranice obrazovky a vtáhnou vás hlouběji do přítomného okamžiku. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.
Živé barvy a ostré detaily – to je technologie Quantum Dot. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete vychutnat do detailů každou scénu.
Ostrost obrazu technologie Pixel Plus. Nejdrobnější detaily i na menší obrazovce. Tento kompaktní QLED televizor s rozlišením Full HD a neuvěřitelnou živostí barev je důkazem toho, že na každém malém detailu záleží.
Jasnější barvy, živé tóny. Od nejtemnějších scén až po nejjasnější světlo, obraz televizoru je vždy krásně jasný. Právě zde vyniká vysoký dynamický rozsah televizoru, který zajišťuje ještě jasnější barvy a kontrast.
Zaposlouchejte se a vnímejte každý okamžik – to je křišťálově čistý zvuk technologie Dolby Audio. Od dialogů nebo tance až po akční filmy či ohromující scény z přírody si můžete pokaždé vychutnat čistší zvuk.
Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.
Kompatibilita se systémem Matter Smart Home znamená, že televizor můžete ovládat prostřednictvím aplikace Matter Smart Home, nebo jej dokonce ovládat hlasem pomocí zařízení s podporou služby Alexa či chytrých reproduktorů Google. Hlasovými příkazy tak můžete snadno vyhledávat filmy, pořady, dostávat doporučení a mnoho dalšího.
Udržitelnost se snoubí se stylem. Tento krásně zpracovaný televizor je navržen s ohledem na planetu – od dálkového ovladače vyrobeného z recyklovaných plastů až po obaly s certifikací FSC a vložky tištěné na recyklovaném papíře. S režimem Eco navíc snížíte spotřebu energie u veškerého obsahu a nastavení pouhým klepnutím.
Ambilight
