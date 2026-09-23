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Ukončeno
273G3DHSW/00
Zážitky z 3D hraní na velkém displeji
Vychutnejte si 3D hry na LED monitoru Philips 273G. Hraní je opět zábavnější s velkým displejem, 3D brýlemi s aktivní závěrkou a vícenásobnými vstupy HDMI!
Řada G
68,6 cm (27")
3D brýle se závěrkou
Software pro počítače PC, určený pro doladění výkonu a nastavení zobrazení. Philips nabízí uživatelům dvě možnosti pro úpravu nastavení obrazovky. Různá nastavení obrazovky můžete upravovat ve víceúrovňovém menu na obrazovce pomocí tlačítek na monitoru nebo použijete software Philips SmartControl.
Přetvořte výběr svých oblíbených her, filmů a videí ve 2D pomocí softwaru. Pouhým kliknutím na myš, je převedete do úžasné hloubky 3D.
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Recenze
Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme sledovat 3D obraz po delší dobu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let.
Přečtěte si podrobně uživatelskou příručku a dovíte se více o 3D obrazu a zdraví
Počítačový software (TriDef 3D) pro 3D hraní vyžaduje grafickou kartu AMD/ATI.