VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Energy Label Europe C
    144Hz hraní
  • 144Hz hraní
  • 144Hz hraní
  • 144Hz hraní
  • Energy Label Europe C
    144Hz hraní
  • 144Hz hraní
  • 144Hz hraní
  • 144Hz hraní

Ukončeno

BrillianceLCD monitor s hraním SmartImage Game

242G5DJEB/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
144Hz hraní
Tento pokročilý herní displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu pro ultraplynulý a nádherný obraz. Funkce SmartFrame pomáhá zvýraznit určité oblasti obrazovky. Speciální herní předvolby a dálkové ovládání Smart Keypad vám umožní udržet si přehled
Zobrazit všechny výhody

144Hz hraní

  • 144 Hz

  • 24" (61 cm)

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner

Technologie MHL umožňuje užívat si mobilní obsah na velké obrazovce

Technologie MHL umožňuje užívat si mobilní obsah na velké obrazovce

MHL (Mobile High Definition Link neboli mobilní propojení s vysokým rozlišením) je mobilní rozhraní pro audio/video, jež slouží k přímému připojení mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení k displejům s vysokým rozlišením. Volitelný kabel MHL umožňuje snadné připojení mobilního zařízení podporujícího technologii MHL k tomuto velkému displeji Philips MHL: poté můžete sledovat, jak vaše videa ve vysokém rozlišení ožijí s plně digitálním zvukem. Nejen že si nyní můžete vychutnat své mobilní hry, fotografie, filmy nebo jiné aplikace na velké obrazovce – můžete zároveň i nabíjet své mobilní zařízení, takže se vám nikdy nevybije baterie během rozehrané hry.

Herní režim SmartImage je optimalizován pro hráče

Herní režim SmartImage je optimalizován pro hráče

Nový herní displej společnosti Philips je vybaven uživatelským rozhraním na obrazovce umožňujícím rychlý přístup. Je speciálně vyladěno pro hráče a nabízí celou řadu možností. Režim „FPS“ (střelba z první osoby) vylepšuje tmavá témata v hrách, takže můžete lépe zahlédnout skryté předměty v temných oblastech. Režim „Závody“ přizpůsobí displej prostřednictvím kratší doby odezvy, vysoké úrovně barev a dalších úprav obrazu. Režim „RTS“ (strategie v reálném čase) nabízí speciální režim SmartFrame pro zvýraznění konkrétní oblasti a umožňuje upravit velikost i obraz. Režimy Hráč 1 a Hráč 2 umožňují uložit osobní přizpůsobená nastavení podle různých her pro zajištění nejlepšího výkonu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

12/05/2014

Polska

Polska

Monitor dla graczy

Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Tento displej Philips je schopen dosáhnout obnovovacích frekvencí až 144 Hz pouze prostřednictvím konektorů Dual-link DVI a DisplayPort. Ujistěte se, zda vaše grafická karta podporuje obnovovací frekvence 144 Hz a je aktualizována prostřednictvím nejnovějšího ovladače.

  2. Máte-li jakékoli otázky ohledně 144Hz výkonu, obraťte se přímo na dodavatele své grafické karty.

  3. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  4. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  5. Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.