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Ukončeno
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner
MHL (Mobile High Definition Link neboli mobilní propojení s vysokým rozlišením) je mobilní rozhraní pro audio/video, jež slouží k přímému připojení mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení k displejům s vysokým rozlišením. Volitelný kabel MHL umožňuje snadné připojení mobilního zařízení podporujícího technologii MHL k tomuto velkému displeji Philips MHL: poté můžete sledovat, jak vaše videa ve vysokém rozlišení ožijí s plně digitálním zvukem. Nejen že si nyní můžete vychutnat své mobilní hry, fotografie, filmy nebo jiné aplikace na velké obrazovce – můžete zároveň i nabíjet své mobilní zařízení, takže se vám nikdy nevybije baterie během rozehrané hry.
Nový herní displej společnosti Philips je vybaven uživatelským rozhraním na obrazovce umožňujícím rychlý přístup. Je speciálně vyladěno pro hráče a nabízí celou řadu možností. Režim „FPS“ (střelba z první osoby) vylepšuje tmavá témata v hrách, takže můžete lépe zahlédnout skryté předměty v temných oblastech. Režim „Závody“ přizpůsobí displej prostřednictvím kratší doby odezvy, vysoké úrovně barev a dalších úprav obrazu. Režim „RTS“ (strategie v reálném čase) nabízí speciální režim SmartFrame pro zvýraznění konkrétní oblasti a umožňuje upravit velikost i obraz. Režimy Hráč 1 a Hráč 2 umožňují uložit osobní přizpůsobená nastavení podle různých her pro zajištění nejlepšího výkonu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Tento displej Philips je schopen dosáhnout obnovovacích frekvencí až 144 Hz pouze prostřednictvím konektorů Dual-link DVI a DisplayPort. Ujistěte se, zda vaše grafická karta podporuje obnovovací frekvence 144 Hz a je aktualizována prostřednictvím nejnovějšího ovladače.
Máte-li jakékoli otázky ohledně 144Hz výkonu, obraťte se přímo na dodavatele své grafické karty.
Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.