Pocit bezpečí, bezpečná jízda

Žárovky do automobilových světlometů Philips VisionPlus poskytují až o 60 % lepší vidění. To řidičům umožňuje dohlédnout dále, což zvyšuje bezpečnost a pohodlí. Žárovky VisionPlus nabízejí vysoký výkon a vynikající hodnotu, takže jsou to správnou volbou pro dnešní náročné řidiče. Zobrazit všechny výhody