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VisionPlusVětší bezpečí a pohodlí

12258VPB1

Pocit bezpečí, bezpečná jízda
Žárovky do automobilových světlometů Philips VisionPlus poskytují až o 60 % lepší vidění. To řidičům umožňuje dohlédnout dále, což zvyšuje bezpečnost a pohodlí. Žárovky VisionPlus nabízejí vysoký výkon a vynikající hodnotu, takže jsou to správnou volbou pro dnešní náročné řidiče.
Zobrazit všechny výhody

Až o 60 % lepší vidění: rychlejší reakce může zachránit život

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

  • Typ žárovky: H1

  • 12 V, 55 W

  • Až o 60 % lepší vidění

  • Extrémně odolná automobilová žárovka

  • Počet žárovek: 1

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu