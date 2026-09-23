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Ukončeno

X-tremeUltinon LED gen2signální autožárovka

11067XUWX2

Jasnější a stylovější

Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat jasná couvací světla druhé generace Philips X-tremeUltinon LED T16 [~W16W]. Jsou silná, přesná a vypadají dobře, takže můžete řídit bezpečně a zároveň stylově.

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Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Jasnější a stylovější

  • LED-T16 [~W16W]

  • Počet žárovek: 2

  • 12 V, 6000 K, efekt denního světla

  • Vyspělý automobilový systém

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips X-tremeUltinon LED druhé generace poskytují efekt jasného denního světla a až 6 000 K pro světla na couvání a poziční světla. S intenzivnějšími barvami pro zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým rozsvícením a jednolitým, přesně nasměrovaným svícením poskytnete ostatním řidičům důležitý čas navíc, aby mohli reagovat.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

Efekt denního světla 6 000 K zlepšuje viditelnost při couvání

Při couvání máte omezený výhled. Kvůli poloze, ve které sedíte, nevidíte do všech úhlů zároveň. A couvání ve tmě je ještě zrádnější. Takže není překvapením, že při couvání často dochází k nehodám. Couvací světla Philips LED zajistí účinný efekt denního světla a až 6 000 K a lépe osvětlují prostor za vámi. A čím víc toho vidíte, tím více jste v bezpečí.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.