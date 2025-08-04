Valentýnské slevy až 40 % Zobrazit
    Philips Head Shaver for smooth, bald look in bathroom

    Holicí strojek na hlavu Philips Head Pro

    Hladké oholení bez pořezání

    Světová jednička mezi značkami elektrických holicích strojků¹

    Náš nejlepší holicí strojek na hlavu

    Hladké oholení bez pořezání

    Head Pro 9000 Series

    Head Pro 9000 Series

    Je navržen pro hladké oholení a maximální šetrnost k pokožce. Pokročilá 360° flexibilní hlava se přizpůsobí konturám hlavy a břity ComfortCut zajistí rovnoměrné a pohodlné oholení v každém směru.

    Technologie holení Philips je nyní k dispozici pro snadné holení hlavy

    Od světové jedničky v oblasti elektrických holicích strojků¹

    Formujte své pravé já

    360º flexibilní hlava

    Plně flexibilní jednotka se otáčí o 360°, aby přesně kopírovala kontury hlavy a zajistila optimální kontakt s pokožkou i na těžko dostupných místech. Díky tomu účinně předchází nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit nepohodlí nebo podráždění.

    A close-up of Philips head shaver's ComfortCut blades

    ComfortCut břity

    S tímto holicím strojkem Philips získáte čisté a pohodlné oholení. 36 břitů ComfortCut oholí každý vlas těsně nad úrovní pokožky a zajistí vám hladký a rovnoměrný výsledek bez podráždění.

    Inteligentní senzor PowerAdapt

    Dynamický senzor PowerAdapt snímá hustotu vlasů až 125krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pro ještě snadnější a pohodlnější holení.

    Další důvody, proč si vybrat holicí strojky na hlavu Philips

    • Ergonomická rukojeť pro maximální pohodlí

      S holicím strojkem můžete bez obav manipulovat díky ergonomickému designu, který vám při holení pomůže udržet bezpečný úchop.

    • Systém pro sběr vlasů zajišťuje pořádek při holení

      Udržuje vaše holení čisté, aniž by po umyvadle zůstávaly ostříhané vlasy.

    • Technologie SkinProtect pro důkladné a jemné oholení

      Technologie SkinProtection nabízí hypoalergenní a k pokožce šetrné holení za mokra i nasucho bez tahání a tahání.

    • Hygienické a snadné čištění pomocí oplachovací stanice

      Udržujte holicí strojek snadno pomocí přiložené oplachovací stanice, která zajišťuje optimální hygienu a výkon díky důkladnému čištění holicích hlav.

    • Vyrobeno z chirurgické švédské oceli

      Břity holicího strojku Philips Head jsou vyrobeny z chirurgické švédské oceli šetrné k pokožce a odolné proti korozi.

    • Maximalizujte výkon včasnou výměnou hlavice

      Snadno udržujte výkon svého holicího strojku Philips Head na 100 % výměnou holicích hlavic každých 6 měsíců.

    • Praktické luxusní pouzdro pro každodenní použití

      Udržujte svůj holicí strojek a příslušenství uspořádané a chráněné v praktickém luxusním pouzdře, které je ideální pro domácnost i cestování.

    Připraven, kdykoli potřebujete

    Philips head shaver held in tattooed hand in bathroom

    90 minut bezdrátového holení po plném nabití

    Holicí strojek můžete používat doma nebo na cestách až 90 minut po 1 hodině nabíjení – to je přibližně 15 oholení. Holicí strojek funguje pouze tehdy, když se nenabíjí.

    Philips waterproof head shaver being rinsed clean

    Plně omyvatelný a odolný proti stříkající vodě

    Zvolte si holení, které vám vyhovuje. Díky možnosti používání za sucha i mokra si můžete vybrat mezi pohodlným holením za sucha a osvěžujícím holením za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou, a to dokonce i ve sprše.

    Philips Head Shaver, 5 year warranty²

    Robustní konstrukce: až 5 let záruka²

    Naše holicí strojky jsou navrženy s ohledem na optimální výkon. Mají 5letou záruku², takže si můžete užít maximální spolehlivost a výkon, holení za holením.

    Objevte další možnosti péče o vzhled

    Philips OneBlade

    Philips OneBlade

    Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv husté vousy a chlupy na těle. Snadněji než dříve!
    Philips OneBlade Intimate

    Philips OneBlade Intimate
    Holicí strojky

    Holicí strojky

    Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
    Multifunkční zastřihovače „vše v jednom“

    Multifunkční zastřihovače „vše v jednom“

    Dokonale přesná úprava od hlavy až k patě

    Disclaimers

    ¹ Zdroj: Euromonitor International Limited; objem maloobchodního prodeje, definice kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024, výzkum provedený v říjnu 2024.
    ² 2letá záruka + 3leté prodloužení po registraci na Philips.cz do 90 dnů od zakoupení.

