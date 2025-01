Klinické studie

Odstranění zubního plaku u dětí

Porovnání zubního kartáčku Philips Sonicare For Kids s manuálními dětskými zubními kartáčky Do naší studie se zapojilo celkem 68 dětí ve věku od čtyř do sedmi let. Výsledky byly jasné; zubní kartáček Philips Sonicare For Kids nabízí v porovnání s manualním zubním kartáčkem Oral-B lepší odstranění zubního plaku.