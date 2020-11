Pokud jde o to, jak zajistit dítěti co nejlepší start do života, jsme přesvědčeni, že je potřeba udělat, co se dá. Manuální a elektrické odsávačky mléka Philips Avent vám pomohou odsát mléko pohodlněji, ať jdete kamkoli. Nezáleží na tom, zda hledáte dvojitou elektrickou odsávačku mléka pro domácí použití nebo manuální odsávačku na cesty – nabídneme vám odsávačku, která splní všechny vaše potřeby, stejně jako plní potřeby ostatních maminek.