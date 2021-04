Kdy vyměnit čisticí kazetu

Čisticí kazetu čisticího systému holicích strojků Philips doporučujeme vyměnit, když to signalizuje čisticí jednotka nebo když již nejste spokojeni s výkonem čištění systému.



U systému SmartClean se na zařízení zobrazí symbol šipky, který oranžově bliká. Ve stanici Quick Clean Pod se zobrazí malá ikona ve tvaru okénka (viz obrázek).



Používáte-li čisticí systém každý týden, měla by čisticí kapalina v kazetě vystačit na tři měsíce. Pokud jej používáte častěji, bude třeba kazetu vyměnit mnohem dříve, možná již do měsíce.



Čisticí kazeta Philips se dodává se speciální čisticí kapalinou navrženou pro toto zařízení. Nepokoušejte se kazetu znovu naplnit jiným typem čisticího roztoku. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Chcete-li pro svůj čisticí systém Philips zakoupit náhradní kazety, navštivte náš online obchod.