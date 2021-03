Pokyny k sestavení ruční odsávačky mateřského mléka Philips Avent

1. Zespodu vložte do těla odsávačky bílý ventil. Zatlačte ventil co nejdále (obr. 1).

2. Tělo odsávačky našroubujte ve směru hodinových ručiček na lahev, dokud nebude pevně utažené (obr. 2).

3. Vložte nástavec do silikonové membrány. Zkontrolujte, zda je nástavec zatlačený až na konec (obr. 3).

4. Shora vložte do těla čerpadla silikonovou membránu. Zkontrolujte, zda bezpečně doléhá kolem okraje tak, že ji prsty stlačíte dolů, abyste zajistili dokonalé utěsnění (obr. 4).

5. Připevněte rukojeť na membránu s nástavcem zaháknutím otvoru v rukojeti přes konec nástavce. Zatlačte rukojeť na tělo odsávačky, dokud nezapadne na místo (obr. 5).

6. Vložte vložku do těla odsávačky a zkontrolujte, zda její okraj zakrývá tělo odsávačky. Zatlačte vnitřní část vložky do nálevky proti čáře označené šipkou a zkontrolujte, zda jsou okraje vložky kolem těla odsávačky dobře utěsněny (obr. 6).