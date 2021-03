Jednoduchá/dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent má měkkou, přizpůsobivou vložku. Existuje pouze jedna velikost vložky! Je navržena tak, aby se přizpůsobila konkrétní velikosti bradavky, stejně jako to dělá vaše dítě. Je vyrobena z pružného silikonu a hodí se až pro 99,98 %* bradavek (do velikosti 30 mm)*. Díky této jedinečné vložce je odsávačka účinná k jemné stimulací bradavky pro rychlejší tok mléka.

