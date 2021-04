Pokud je filtr vysavače Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max znečištěný, může to ovlivnit výkon bezdrátového vysavače. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu při čištění, vyčistěte filtr podle následujících pokynů: 1. Vyjměte z přístroje nádobu na prach 2. Vyjměte filtr z místa, kde se nachází, pod nádobou na prach Poznámka: Tento filtr se skládá z klasického filtru a pěnového filtru. Klasický filtr nelze omývat. Pěnový díl lze omýt vodou. 3. Oddělte pěnový filtr od běžného filtru 4. Omyjte pěnový filtr vodou a počkejte, dokud zcela nevyschne Poznámka: Pěnový filtr musí být před vložením zpět do přístroje zcela suchý. 5. Klasický filtr vyčistěte poklepáním 6. Složte klasický filtr a pěnový filtr dohromady a umístěte je zpět do nádoby na prach.

Rotační kartáč je zaseknutý

Pod kartáčem vysavače Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max se mohou zachytit nečistoty nebo vlasy. Tím může dojít k zaseknutí rotačního kartáče.



Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle níže uvedeného postupu čištění kartáče vysavače:



1. Přístroj vypněte

2. Otočte hubici vzhůru nohama

3. Vyjměte rotační kartáč tak, že změníte polohu vestavěného přepínače (viz obrázek 2 níže)

4. Vlasy, nitě a další nečistoty, které se kolem rotačního kartáče nahromadily, ustřihněte nůžkami (viz obrázek 3 níže)

5. Vložte rotační kartáč zpět do hubice (viz obrázek 4 níže)