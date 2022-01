Pokud je bezdrátový vysavač Philips zcela vybitý, trvá přibližně 5 hodin, než se plně nabije.



Není potřeba nabíjení bezdrátového vysavače Philips okamžitě ukončit, jakmile je baterie plně nabitá. Baterii lze nabíjet libovolně dlouho, aniž by to mělo jakékoli negativní účinky. Typ baterie použitý ve spotřebiči lze trvale nabíjet bez ovlivnění její kvality, výdrže nebo celkové životnosti.



Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat (> 1 měsíc), nabijte ho na 50 % (do poloviny) a před uložením ho vypojte ze sítě. Spotřebič nedoporučujeme skladovat s vybitou baterií, protože by mohlo dojít k nevratnému poškození baterie.