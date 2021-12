Jestliže si všimnete, že kontrolka Calc/Clean začne pomalu blikat nebo vás přístroj vyzve k odstranění vodního kamene, znamená to, že přišel čas odstranit z kávovaru Philips vodní kámen. Aby se dosáhlo optimální teploty a chuti kávy, je z kávovaru důležité vodní kámen pravidelně odstraňovat. Abyste tento úkon mohli sami doma provést, řiďte se tímto postupem nebo se podívejte na příslušná videa.Při odstraňování vodního kamene z kávovaru Philips byste měli používat pouze prostředek na odstraňování vodního kamene Philips (roztok na odstraňování vodního kamene CA6700).Důležité je také proces odstraňování vodního kamene poté, co byl zahájen, nepřerušovat. Nezapomeňte, že v některých případech může tento proces trvat až 30 minut.Pokyny, jak vodní kámen z vašeho kávovaru odstranit, se mohou u jednotlivých modelů lišit. Přesné pokyny pro svůj konkrétní přístroj najdete v uživatelské příručce nebo ve videích na naší stránce [Péče o kávovar]

Odstranění vodního kamene u řady Philips 1200/2200/3200

Postup odstranění vodního kamene:

1. Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět

2. Pokud je součástí přístroje klasický napěňovač mléka nebo systém LatteGo, vyjměte jej z přístroje

3. Pokud je vložen filtr AquaClean, vyjměte jej z nádržky na vodu

4. Vyprázdněte nádržku na vodu a nalijte do ní celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Philips. K roztoku na odstranění vodního kamene v nádržce na vodu přidejte vodu až po značku Calc / Clean a vložte nádržku zpět.

5. Pod výpust kávy a vody umístěte velkou misku o objemu (1,5 l)

6. ZAPNĚTE přístroj

7. Stiskněte a na 3 sekundy podržte ikonu Calc / Clean a poté stisknutím tlačítka vypínače spusťte postup odstranění vodního kamene

8. Během cyklu odstraňování vodního kamene bude kontrolka Calc / Clean blikat na znamení toho, že odstraňování vodního kamene probíhá

9. Přístroj začne dávkovat malá množství vody výpustí kávy a horké vody 10. Nechte přístroj dávkovat roztok pro odstranění vodního kamene, dokud nebude nádržka na vodu prázdná. Rozsvítí se kontrolka prázdné nádržky na vodu

11. Odeberte misku

12. Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji pitnou vodou

13. Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou po indikátor Calc / Clean a vložte ji zpět do přístroje

14. Prázdnou misku umístěte zpět pod výpust kávy a vody a pokračujte níže popsaným postupem vyplachování.



Postup vyplachování:

1. Stisknutím tlačítka vypínače spusťte cyklus vyplachování. Tento proces bude trvat asi 3 minuty

2. Během tohoto procesu se kontrolky na ovládacím panelu rozsvítí a zhasnou na znamení toho, že probíhá vyplachování

3. Jakmile z přístroje přestane vytékat voda, je proces odstranění vodního kamene u konce

4. Přístroj se bude automaticky nahřívat

5. Až začnou kontrolky na ikonách nápojů nepřerušovaně svítit, je přístroj opět připraven k použití

6. Kontrolka AquaClean bude chvíli blikat, aby vám připomenula, že máte vložit nový vodní filtr AquaClean

7. Do nádržky na vodu vložte nový vodní filtr AquaClean a aktivujte jej.