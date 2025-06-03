QD OLED Care

Termíny pro vyhledávání
Pomáhá zabránit vypálení loga, zejména v situacích, kdy loga zůstávají po dlouhou dobu na jednom stejném místě.
Rozpozná více log současně.
Úroveň 2: 20% snížení jasu Výsledkem je minimální dopad na celkový zážitek ze sledování a ochrana citlivé oblasti obrazovky.
Úroveň 1: 10% snížení jasu
Snižuje jas v místech, kde se projevuje výrazný rozdíl mezi světlými a tmavými částmi, jako např. letterboxy (černé pruhy nahoře a dole) nebo pillar boxy (boční pruhy). Je rovněž běžné při přehrávání filmů nebo při použití více oken/více zdrojů.
Detekuje hlavní statické panely (např. hlavní panel Windows), které zůstávají viditelné po delší dobu. Snižuje jas v těchto oblastech s cílem prevence přetrvávání obrazu. Ideální pro uživatele, kteří často pracují nebo hrají hry se statickými prvky uživatelského rozhraní.
Tato funkce vyvažuje výkon a bezpečnost panelu bez zásahů uživatele.
Gaming Monitor
Herní monitor rozlišením QD OLED
27M2N8500/00
Gaming Monitor
Herní monitor rozlišením QD OLED
49M2C8900/00
Gaming Monitor
Herní monitor rozlišením QD OLED
49M2C8900L/00
