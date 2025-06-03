Termíny pro vyhledávání

    Philips oled care banner image

    Přehled funkcí

    QD OLED Care

    Monitory Philips Evnia jsou vybaveny softwarovými nástroji, které patří k těm nejlepším – zabraňují vypálení obrazu a udržují váš monitor v dobrém stavu. Největším relevantním problémem, který souvisí s panely QD-OLED, je riziko vypálení obrazu. Při správné péči se však riziko vypálení obrazu na panelech QD-OLED výrazně sníží.

    Ochrana proti vícenásobnému logu

    Detekuje a utlumí statická loga na obrazovce.


    Pomáhá zabránit vypálení loga, zejména v situacích, kdy loga zůstávají po dlouhou dobu na jednom stejném místě.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatická detekce


    Rozpozná více log současně.

    Automatic logo detection gaming in use

    Úrovně snížení jasu


    Úroveň 1: 10% snížení jasu

    Úroveň 2: 20% snížení jasu

     

    Výsledkem je minimální dopad na celkový zážitek ze sledování a ochrana citlivé oblasti obrazovky.

    Luminance reduction before and after

    Omezovač jasu okrajů

     

    Snižuje jas v místech, kde se projevuje výrazný rozdíl mezi světlými a tmavými částmi, jako např. letterboxy (černé pruhy nahoře a dole) nebo pillar boxy (boční pruhy). Je rovněž běžné při přehrávání filmů nebo při použití více oken/více zdrojů.

    Omezovač jasu
    okrajů Letter BOX

    Omezovač jasu
    okrajů Pillar BOX

    Omezovač jasu
    okrajů vertikálního
    rozdělení

    Omezovač jasu
    okrajů Letter BOX

    Omezovač jasu
    okrajů Pillar BOX

    Omezovač jasu
    okrajů vertikálního
    rozdělení

    Omezovač jasu hlavního panelu

     
    Identifikuje hlavní statické panely a utlumí je tak, aby chránil panel.




    Detekuje hlavní statické panely (např. hlavní panel Windows), které zůstávají viditelné po delší dobu. Snižuje jas v těchto oblastech s cílem prevence přetrvávání obrazu. Ideální pro uživatele, kteří často pracují nebo hrají hry se statickými prvky uživatelského rozhraní.

    Before After

    Detekuje hlavní statické panely (např. hlavní panel Windows), které zůstávají viditelné po delší dobu. Snižuje jas v těchto oblastech s cílem prevence přetrvávání obrazu. Ideální pro uživatele, kteří často pracují nebo hrají hry se statickými prvky uživatelského rozhraní.

    Before After

    Tepelná ochrana

     
     
    Proaktivně kontroluje teplotu panelu snížením jasu při zvýšení teploty. Pomáhá udržet teplotu monitoru pod 60 °C, což zajistí dlouhou životnost a stabilní výkon, zejména během intenzivního hraní her.

    Jak to funguje?

    Before After

    • Pokud teplota překročí 60 °C, sníží se automaticky jas.
    • Proaktivně kontroluje teplotu panelu snížením jasu při zvýšení teploty.
    • Pomáhá udržet teplotu monitoru pod 60 °C, což zajistí dlouhou životnost a stabilní výkon, zejména během intenzivního hraní her.

     

    Tato funkce vyvažuje výkon a bezpečnost panelu bez zásahů uživatele.

    Nejlepší výběr

    Monitory QD OLED

