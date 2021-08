Nikdy jsem neměla elektrické či dokonce sonické kartáčky, docela jsem se jim i bránila, protože jsem si říkala, že přeci není možné, aby mi “něco” vyčistilo zuby lépe, než když to udělám manuálně já. No mýlila jsem se. Nejen, že mám konečně zuby precizně vyčištěné, dokonce mi i po několika letech přestala krvácet dáseň a to díky tlakovému senzoru, který vás upozorní vibrací, jakmile na zuby více tlačíte. Kartáček má také 3 režimy čištění - Clean (základní režim), White (bělení/ ten používám nejčastěji) a Gum care (přidává jemnější pohyby kartáčku pro masáž a vyčištění dásní). Oceňuji, že má kartáček časovač, díky kterému si čistím zuby konečně dostatečně dlouho. Přiznám se, jsou prostě dny, kdy se mi nechce nebo nestíhám. No tentokrát opravdu čekám, dokud kartáček sám nevypne a nesdělí tak, že mám hotovo. Jelikož často cestujeme, tak další vychytávky, kterou jsem ocenila, je pevné cestovní pouzdro. Vleze se do něho kartáček a dvě hlavice. Další funkci, kterou totiž kartáček nabízí, je upozornění na výměnu hlavice, jestliže je ta vaše už opotřebovaná. Nabíjení je opravdu bleskové a od obdržení balíčku, jsem kartáček nabíjela poprvé až za 12 dní po pravidelném 2-3 čištění za den.Musím podotknout, že nejen, že mám po dobu používání zdravější dáseň, ale také mám zuby o trošičku bělejší. A co víc, ten pocit na zubech bez plaku po vyčištění, to je závislost. A negativa? Žádná jsem nenašla. Možná by mohla někoho odradit ta cena, ale podle mě, to za to opravdu stoji! 🦷☺️ #spoluprace