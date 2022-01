Philips zvažuje možnost prodeje segmentu domácích spotřebičů

Společnost Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), světový lídr v technologiích pro zdravotní péči, dnes oznámila, že zvažuje možnost prodeje segmentu domácích spotřebičů. Philips pro tento segment vytvoří oddělenou právní entitu v časovém rozmezí 12 až 18 měsíců v rámci skupiny Philips. Philips je v segmentu domácích spotřebičů světovým lídrem. V roce 2019 v tomto odvětví dosáhl prodejů ve výši 2,3 miliard EUR. Do této kategorie patří kuchyňské spotřebiče, kávovary, žehličky, parní generátory, napařovače oděvů, vysavače a čističky vzduchu. Jedná se například o úspěšné produkty Airfryer XXL, automatický kávovar LatteGo, parní generátor Perfect Care Elite nebo vysavač SpeedPro Max Aqua.

“V průběhu let jsme výrazně zlepšili ekonomickou výkonnost segmentu domácích spotřebičů, který se významně podílel na úspěchu společnosti Philips, nicméně tento segment již nezapadá do naší budoucí strategie jako lídra v oblasti technologií pro zdravotní péči a osobní zdraví”, uvedl Frans van Houten, CEO společnosti Royal Philips. “Jsme odhodláni převést tento segment do správných rukou, aby mohl nadále růst a rozvíjet se, přičemž budeme dále expandovat a investovat v oblastech osobní péče a technologií pro zdravotní péči”, dodal.

„Zavazujeme se také k plynulému průběhu převodu segmentu domácích spotřebičů, aby dopad na naše zaměstnance, partnery i zákazníky byl co nejmenší“ podotýká Frans van Houten. „Zároveň budeme nadále inovovat a investovat do divize Personal Health, kam patří kategorie péče o ústní dutinu, péče o matku a dítě a osobní péče.“

Philips je přední poskytovatel integrovaných řešení pro zlepšení lidského zdraví a optimalizaci fungování zdravotnických zařízení. Zaměřuje se na podporu celkového zdraví v tzv. koloběhu zdraví od zdravého životního stylu, přes prevenci, přesnou diagnostiku, léčbu až po domácí péči. Po oddělení segmentu domácích spotřebičů kategorie péče o ústní dutinu, pánské a dámské holení, péče o pokožku a vlasy a péče o matku a dítě nadále zůstávají důležitou součástí společnosti v její budoucí strategii.



Toto je překlad globální tiskové zprávy, jejíž znění najdete zde.