Zajištění zdraví pro všechny – boj našeho života

Budeme za pět let pohlížet na pandemii jako na katalyzátor nové éry inovací a spolupráce? Budeme pohlížet na rok 2020 jako na bod obratu na cestě k univerzálně dostupné zdravotní péči (Universal Health Coverage – UHC)? Věřím, že budeme. To napsal ve svém blogu Jan-Willem Scheijgrond (Global Head of Government and Public Affairs, Philips) v lednu 2021.