Ambicí Kurzu angiografie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je zvýšit řemeslnou a technickou úroveň provádění angiografií

Sterilita hybridních sálů je při angiografiích klíčová

Jiří Caha, aplikační specialista na angiografické přístroje Philips, byl jedním z přednášejících v teoretické části přípravy studentů. Zaměřil se na sterilitu hybridních sálů, přístrojového vybavení i personálu na sále. „O sterilitě prostředí sálů se často hovoří v souvislosti s přístroji, ale paradoxně největším nosičem patogenních částic je podle klinických studií sálový personál,“ říká Jiří Caha. Co se týká přístrojů, musí personál, servisní technici a další uživatelé dodržovat přísné sterilní protokoly. Pokud dodržuje obsluha a personál sterilní protokoly, nemá přístrojové vybavení na sterilitu operačního sálu vliv. Nejdůležitější je pravidelně přístroje čistit, používat sterilní krytí a stropní závěs. Většina přístrojového vybavení visí ze stropu, protože podlaha je považovaná za nejméně sterilní prostor.

„Lidé se musejí správně oblékat, správně se mýt a dodržovat zásady sterility. Na ni má například obrovský vliv časté otevírání dveří do sálu. Jakékoliv otevření dveří vnese do sálu velké množství patogenních částic, což vyplynulo z měření počtu částic v ovladovně a na sále. Musíme co nejméně otevírat dveře, dodržovat protokol přípravy pacienta na proceduru a omezit množství personálu na sále na minimum,” vysvětluje Caha. „Zajímavé je například zjištění, že z člověka, který klidně sedí, odpadává 500 kožních částic za minutu, avšak při běhu je to až 5 000. Pokud se tedy člověk na hybridních a chirurgických sálech dostatečně nekryje, přispívá k znečištění prostředí sálu.”

Kurz je výborný pro mladé i pokročilejší radiology

Druhý Kurz angiografie 2019 zhodnotil MUDr. Tomáš Meliš z Fakultní nemocnice v Motole: „Na kurz jsem se přihlásil, protože ač momentálně pouze občas asistuji u angiografických zákroků, do budoucna bych se chtěl angiografii věnovat. Kurz je super v tom, že je postaven relativně od základů, takže i lidem, jako jsem já, přináší hodně teoretických informací. A když se to spojí s praktickou částí a s přenosy ze sálů, tak je to úplně skvělá kombinace. Kurz je přínosný i pro starší doktory, kteří už mají s angiografií zkušenosti. Je to kurz, který vyhovuje mladším i pokročilejším kolegům.”



“Obrovským přínosem pro studenty je možnost podívat se na špičkové pracoviště, jakým je Radiologická klinika v Hradci Králové s profesorem Krajinou a jeho týmem. Vzájemně se motivují a podporují a chtějí být dobří v tom, co dělají. Pokud mají studenti možnost nasát ten drive, ty zkušenosti, tak jim to určitě dodá obrovskou motivaci k profesnímu zaměření na intervenční radiologii,” uzavírá Jiří Caha.