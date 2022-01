Jak vidíte budoucnost kardiologie?

Kuřák s kardiovaskulárním onemocněním, který je dobře zaléčený a dále kouří, představuje pro zdravotnictví a celou společnost velkou zátěž. Myslím si, že by si společnost měla uvědomit, že tento fenomén nás všechny poškozuje.

Měli bychom usilovat o to, aby byla snížena zátěž celé populace. Za 70 let výzkumu ischemické choroby srdeční stále nevíme, co je prediktorem cévních změn. Možná je to zánět, možná vysoká koncentrace cholesterolu, toxické poškození cév či genetická zátěž. Jde o mixturu vlivů a my stále nevíme, který je ten hlavní. Jaký je vliv stravy, kouření, pohybu? Proto je nutné dále rozvíjet základní výzkum.

Ve výkonné části kardiologie bude nezbytné rozvíjet nové technologie se zaměřením k minimalizaci výkonů, třeba se zaměřením na metalické složky stimulátorů směrem k biotechnologickým aplikacím.

V budoucnosti bude nezbytné nahradit kardiochirurgické metody metodami intervenční kardiologie, zejména vzhledem k šetrnosti postupů pro pacienty. Má vize do budoucna je minimálně intenzivní léčba a fúze kardiochirurgie a intervenční kardiologie.