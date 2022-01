Být partnerem zdravotníků je prioritou společnosti Philips

Společnost Philips se před lety rozhodla zúžit své portfolio a soustředit se na zdravotnické technologie a řešení pro spotřebitele a pracovníky ve zdravotnictví. Philips rozšířil vývoj, výzkum a výrobu technologií, které umožní včasný screening, přesnou diagnostiku a následně i minimálně invazivní obrazem řízenou léčbu srdečních, vaskulárních a určitých nádorových onemocnění, a léčbu chronických onemocnění. Doktor Jan Kimpen je ředitelem medicínského oddělení. Medical Tribune mu při telekonferenci položila několik otázek. Inspirací byl blog Proč je důvěra tajemstvím dosažení nulového počtu preventabilních úmrtí? (Why trust is the secret to achieving zero preventable deaths?)