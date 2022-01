Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má nový multioborový operační sál

FlexArm



Systémy Philips Azurion lze dodat v provedení FlexArm, které umožňuje ještě větší flexibilitu pohyblivého C-ramene. To se potom otáčí minimálně kolem osmi os, čímž dosahuje prakticky neomezené flexibility při zobrazování celého těla v 2D i 3D vizualizaci. Rozsah pohybu 270 stupňů ramene umožňuje dosáhnout všech zobrazovacích pozic bez ovlivnění optimálního pohybu personálu kolem stolu. Systém má osm rotujících hlavic, takže rameno C se zdánlivě beztížně pohybuje kolem intervenčního pole, pročež nedochází ke kolizím. Intervencionista, chirurg a anesteziolog mají neomezený přístup k pacientovi. FlexArm obsahuje ovládání stolu Azurion se systémem řízení pohybu Axsys, aby vyšetření či intervence probíhaly bez narušení. Pokud dojde ke změnám nebo komplikacím, může lékař rychle a snadno jednat, aniž by opustil sterilní zónu. Rameno FlexArm C umožňuje zobrazení také obou stran pole. To usnadňuje lékařům realizovat žilní vstupy na levé nebo pravé paži. Rentgenový paprsek zůstává v ose ramene, což je podmínkou bezproblémové navigace.