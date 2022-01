Křehká psychiatrička pomáhá lidem s nejtěžšími starostmi života a s umíráním

Jak pomáháte pacientům s ALS a dalším lidem, kteří už mají vážné důvody myslet na svou smrt?

Jednak podpůrnou psychoterapií, hlavně nechávám mluvit je. Pro pacienty a rodiny je hodně důležité, že jim někdo ve všech jejich problémech naslouchá. Na to není v běžném medicínském provozu čas. Hodně témat

chtějí raději řešit s cizím člověkem než s někým z rodiny. O smrti se těžko mluví s tím, koho milujete a komu nechcete ublížit. Také jim pomáhám čistě medicínsky, léky. Pacienti s některými neurodegenerativními chorobami trpí například spastickým pláčem a smíchem. Zjednodušeně řečeno je to důsledek porušení některých hlavových nervů, což vede ke ztrátě kontroly kůry mozkové nad reflexními mechanismy obličejové exprese. Pacienti ztrácejí kontrolu nad svým mimickým svalstvem, najednou se z ničeho nic začnou smát nebo plakat a nemůžou to ukončit. Přitom se to vůbec nevztahuje k tomu, co se děje kolem nich. Je to sociálně vylučující a vyčerpávající, nepříjemné. Na to jsou léky účinné. Pacienti mají také úzkosti, nespí, nesoustředí se, na to vše léky také pomáhají.



Jak je to pro vás náročná práce?

Pracuji na neurologii a k tomu navíc v rámci ALSy pomáháme pacientům s ALS, za kterými jezdím i domů. Ještě pracuji v mobilním domácím hospicu Most k domovu. Je to náročné hlavně časově. Setkávám se pravidelně s vážně nemocnými pacienty, kteří hledí smrti do očí a do roka, do dvou zemřou. Ale myslím, že už jsem otrlá. Člověk se přizpůsobí, už ty problémy zná. Většinou mě to už nevyleká a nenesu si práci domů. I když jsou pořád situace, kterými se vnitřně zabývám, a raní mě.



Jakou si vybavujete z poslední doby?

Moc se nedojímám, ale co mě dojalo, bylo plavání na charitativní akci Prague City Swim. V září ve Vltavě tam plavali pacienti s ALS, respektive „byli plaváni“ na paddleboardech. Sami se už nezvládnou moc hýbat, protože je neposlouchají svaly. Viděla jsem, jak se báli, neměli sami možnost nic ovlivnit a museli se spolehnout na svůj tým. Když jsem je viděla na té vodě, bylo to silné.



Tam byli i velmi mladí lidé s ALS, kteří mají třeba i malé děti. Co udělá s duší člověka, když se dozví tak těžkou diagnózu a ví, že není lék a situace se bude jen zhoršovat?

I pacientům v ambulanci říkám, že se to nedá popsat. Každý jsme jiný, žijeme jiný život, máme jinou zkušenost, měli jsme jiné dětství. Každý si to řeší po svém. Když se mě pacienti a jejich rodiny ptají, jak se s tím mají smířit, jsem přesvědčená, že jeden návod neexistuje. Obecně u smrtelných onemocnění a vážných situací přijde šok, odmítání, smlouvání a až pak eventuálně nějaká forma smíření. Se smrtelnými chorobami se dost lidí nesmíří, ale to není špatně. Ne každý ten klid potřebuje. Pro někoho je záchovnější bojovat až do konce a blížící se smrt nepřijmout.