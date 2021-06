Cesta ke snížení lidských i finančních nákladů

Chybná a opožděná diagnóza přispívá zhruba k 10 % úmrtí pacientů ročně [1], dále se odhaduje, že 10 – 20 % všech lékařských diagnóz je nepřesných [2]. Finanční náklady spojené s neoptimálními a mnohdy i zbytečně se opakujícími vyšetřeními dosahují například jen v USA až 12 miliard dolarů ročně [3]. Philips se svým novým CT 7500 ukázal cestu, jak tyto vysoké finanční náklady významně snížit. Data ukázala, že tento unikátní spektrální počítačový tomograf zkrátil o 34 % dobu do určení diagnózy, o 25 % snížil nutnost opakovaní skenů v průběhu jednoho vyšetření a o 30 % snížil množství následných skenů [4].

„S ohledem na vysoké lidské a finanční náklady v důsledku chybné diagnózy přinášíme s tímto novým inteligentním systémem nový standard péče. CT 7500 poskytuje rychlou a precizní diagnostiku, spektrální data vždy u každého skenu a dává jen nízkou dávku záření. Díky tomu je využitelné pro širokou škálu pacientů včetně dětí či bariatrických osob a hlavně v každé klinické oblasti – od péče o srdce přes urgentní radiologii až po diagnostickou onkologii či intervenční a radiační onkologii,“ uvádí Kees Wesdorp , obchodní vedoucí v oblasti přesné diagnostiky ve společnosti Philips. „Naše ojedinělá technologie spektrálního detektoru zajišťuje, že spektrální data jsou vždy k dispozici a jsou plynule integrována do stávajících pracovních procesů. Díky tomu je skenování rychlé a lékaři jsou schopni pacientům nabídnout správnou léčbu s jistější diagnózou.“



Spektrální CT prokázalo vyšší citlivost při detekci maligních nálezů a zlepšilo detekci náhodných nálezů [5] [6], neboť je daleko citlivější k detekci kontrastní látky.



“Lékaři se na CT snímky potřebují naprosto spolehnout. Bohužel konvenční CT skenery jsou omezené a mohou ukázat jen něco, například lézi, cysty, krvácení nebo zlomeniny. Oproti tomu naše spektrální CT ukáže nejen nález, ale pomůže i charakterizovat, o co se přesně jedná. To nám pak samozřejmě umožní s větší jistotou určit diagnózu,“ uvedl během světového představení Spectral CT 7500 docent Finn Rasmussen, konzultant radiologie z Aarhuské univerzity v Dánsku. „Díky tomu, že jsme do našeho pracovního procesu zavedli spektrální technologii pro rychlejší a přesnější diagnostiku, zaznamenali jsme výrazné snížení počtu opakovaných skenování.” [7]