COVID-19: Jak bezpečně optimalizovat terapii NIV

Jan Kimpen

Vedoucí lékař medicínského oddělení, Philips

Před příchodem do společnosti Philips v roce 2016 byl Jan Kimpen, profesor pediatrie, generálním ředitelem University Medical Center v Utrechtu. Vede celosvětový klinický tým společnosti Philips se zaměřením na advokacii, partnerství se zákazníky, klinický výzkum a lékařské poradenství a odpovídá za každoroční publikaci Philips Future Health Index.

