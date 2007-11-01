Jiné položky v balení
- Stojan na nábytek
- Napájecí kabel
- Kabel VGA
- Dálkový ovladač
- Baterie pro dálkový ovladač
- Stručný návod k rychlému použití
- HDMI-DVI redukce
- Uživatelská příručka na disku CD-ROM
- Volitelné příslušenství: SmartLoader 22AV1135
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BDL4231C/00
Inovativní veřejná projekce pro domácí aplikace
Kontrolujte své výdaje pomocí síťově ovladatelného 42" LCD monitoru. Ať již je používán v síti nebo samostatně pro veřejnou projekci, nabízí tento model množství funkcí splňujících nejnáročnější požadavky při použití ve firmě nebo na veřejnosti.Zobrazit všechny výhody
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Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
LCD monitor
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Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.
LCD panel se širokým formátem rozlišení XGA umožňuje zobrazit 1366 x 768 pixelů; zobrazení monitorů WXGA nemusí být prokládané, což zajišťuje lepší obraz a přesné barvy.
V síťovém zapojení je někdy třeba mít možnost ovládat počáteční stav všech monitorů při opětovném zapnutí napájení ze sítě nebo obnově po přerušení napájení. Smart Control umožňuje pomocí příkazů rozhraní RS232 pružně měnit 4 různá počáteční nastavení: stav napájení, vstupní zdroj, úroveň hlasitosti a formát obrazu. U všech čtyř nastavení si můžete zvolit, zda si displej má pamatovat poslední stav nebo zda budou při obnovení napájení nastavena na pevně danou hodnotu.
Tlačítka pro ovládání displeje jsou pro okamžitý přístup umístěna na méně viditelném místě. Senzor dálkového ovládání a tlačítka pro ovládání displeje můžete deaktivovat pomocí rozhraní RS232, abyste zabránili neoprávněnému použití displeje, nachází-li se na veřejném místě.
SmartCard Xpress je rozšiřující slot, dodávající monitoru další funkčnost. Karty vyvinuté ve společnosti Philips a/nebo u jiných výrobců mají zajištěno plynulé připojení k monitoru prostřednictvím slotu, což vylučuje potřebu pořizovat externí zařízení.
Vzdálená správa umožňuje uživateli ovládat a upravovat displeje vzdáleně, prostřednictvím protokolu RS232. Pomocí příkazů CEC můžete kdykoli zcela kontrolovat všechny displeje ve své síti typu Signage.
Nabízí možnost kopírovat všechna nastavení nabídky z jednoho monitoru do dalších. Funkce zajišťuje jednotné nastavení a významně zkracuje dobu potřebnou pro instalaci. Plně bezdrátový provoz.
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.
Obraz/displej
Možnosti připojení
Pohodlí
Zvuk
Napájení
Podporovaná rozlišení
Rozměry
Technické údaje
Tuner/příjem/vysílání
Příslušenství
Různé
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