Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
XD2142/12
Kompaktní velikost. Výkonná akce.
Výkonný, kompaktní a efektivní – sáčkový vysavač Philips řady 2000 zajišťuje důkladné čištění všech typů podlah s nastavitelným sacím výkonem, snadným skladováním a HEPA filtrem, který zachytí >99,9 % jemného prachuZobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Vysavač
celkem
recurring payment
Užijte si skvělý sací výkon díky motoru o výkonu 800 W. Efektivně odstraňuje prach z tvrdých podlah i koberců a zanechává váš domov svěží a čistý.
Snadno nastavitelný pomocí nožního pedálu pro tvrdé podlahy nebo koberce. Jeho utěsněný design zajišťuje těsný kontakt s povrchem, což činí čištění rychlejším a efektivnějším.
Ušetřete cenný úložný prostor díky kompaktnímu a lehkému designu. Snadno se vejde do skříněk a šatníků a je dostatečně lehký, abyste ho mohli snadno zvednout na polici.
Vyberte si správnou úroveň sání pro jakýkoli úklid a všechny povrchy ve vaší domácnosti.
Užijte si nepřerušované čištění s dosahem 9 metrů od zástrčky k hubici, který zvládne více místností a velké prostory bez přepojování do jiných zásuvek.
Velká prachová komora o objemu 3 litry a univerzální sáčky s dlouhou životností zajišťují optimální sací výkon až do naplnění a navíc umožňují uzavřené, čisté odstranění.
Štěrbinový nástavec je zabudován do vysavače, takže jej budete mít v případě potřeby vždy po ruce.
Vyrobeno s precizností a péčí v Nizozemsku, což odráží dědictví inovací, kvality a spolehlivosti značky Philips. Zaregistrujte se online a získejte bezplatnou 2letou záruku!
Hubice na nábytek 110 mm je navržena pro optimální čištění měkkého nábytku, jako jsou polštáře, pohovky a křesla, a dokonce odstraňuje i zvířecí chlupy.
Obecné specifikace
Příslušenství
Kompatibilita
Hmotnost a rozměry
Udržitelnost
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.