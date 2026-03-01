  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Kompaktní velikost. Výkonná akce. Kompaktní velikost. Výkonná akce. Kompaktní velikost. Výkonná akce.
    • Play Pause

      Sáčkový vysavač řady 2000 Vysavač

      XD2142/12

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Kompaktní velikost. Výkonná akce.

      Výkonný, kompaktní a efektivní – sáčkový vysavač Philips řady 2000 zajišťuje důkladné čištění všech typů podlah s nastavitelným sacím výkonem, snadným skladováním a HEPA filtrem, který zachytí >99,9 % jemného prachu

      Zobrazit všechny výhody

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Sáčkový vysavač

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      Sáčkový vysavač řady 2000
      - {discount-value}

      Sáčkový vysavač řady 2000

      Vysavač

      celkem

      recurring payment

      Kompaktní velikost. Výkonná akce.

      Odolné provedení, kterému můžete důvěřovat

      • 800 W
      • Nastavitelný sací výkon
      • Kompaktní a lehký
      • Filtr HEPA
      800W motor zajišťuje silný výkon

      800W motor zajišťuje silný výkon

      Užijte si skvělý sací výkon díky motoru o výkonu 800 W. Efektivně odstraňuje prach z tvrdých podlah i koberců a zanechává váš domov svěží a čistý.

      Víceúčelová hubice pro skvělé čištění různých podlah

      Víceúčelová hubice pro skvělé čištění různých podlah

      Snadno nastavitelný pomocí nožního pedálu pro tvrdé podlahy nebo koberce. Jeho utěsněný design zajišťuje těsný kontakt s povrchem, což činí čištění rychlejším a efektivnějším.

      Kompaktní design pro snadné uskladnění

      Kompaktní design pro snadné uskladnění

      Ušetřete cenný úložný prostor díky kompaktnímu a lehkému designu. Snadno se vejde do skříněk a šatníků a je dostatečně lehký, abyste ho mohli snadno zvednout na polici.

      Nastavitelný sací výkon pro každý úklid

      Nastavitelný sací výkon pro každý úklid

      Vyberte si správnou úroveň sání pro jakýkoli úklid a všechny povrchy ve vaší domácnosti.

      Dlouhý dosah 9 m umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel

      Dlouhý dosah 9 m umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel

      Užijte si nepřerušované čištění s dosahem 9 metrů od zástrčky k hubici, který zvládne více místností a velké prostory bez přepojování do jiných zásuvek.

      Snadné sáčky s dlouhou životností se vejdou do velké 3l prachové komory

      Snadné sáčky s dlouhou životností se vejdou do velké 3l prachové komory

      Velká prachová komora o objemu 3 litry a univerzální sáčky s dlouhou životností zajišťují optimální sací výkon až do naplnění a navíc umožňují uzavřené, čisté odstranění.

      Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

      Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

      Štěrbinový nástavec je zabudován do vysavače, takže jej budete mít v případě potřeby vždy po ruce.

      Navržen a vyvinut v Nizozemsku

      Navržen a vyvinut v Nizozemsku

      Vyrobeno s precizností a péčí v Nizozemsku, což odráží dědictví inovací, kvality a spolehlivosti značky Philips. Zaregistrujte se online a získejte bezplatnou 2letou záruku!

      Hubice na nábytek na čištění pohovek, polštářů a chlupů domácích mazlíčků

      Hubice na nábytek na čištění pohovek, polštářů a chlupů domácích mazlíčků

      Hubice na nábytek 110 mm je navržena pro optimální čištění měkkého nábytku, jako jsou polštáře, pohovky a křesla, a dokonce odstraňuje i zvířecí chlupy.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Barva
        Světle šedá
        Hladina hluku (výkon)
        <77 dB
        Kapacita nádoby na prach
        3 l
        Akční rádius
        12 metrů
        Příkon (IEC)
        800 W
        Příkon (max.)
        850 W
        Filtr motoru
        Omyvatelný filtr
        Výstupní filtr
        Filtr HEPA
        Spojka trubice
        Kónická
        Rukojeť pro přenášení
        Přední a horní
        Typ trubice
        Dvoudílná kovová teleskopická
        Typ koleček
        Plast
        Prostor pro příslušenství
        Ano
        Typ prachového sáčku
        Sáček S-Bag
        Včetně sáčků na prach
        x2
        Délka kabelu
        9 metrů

      • Příslušenství

        Další hubice
        Hubice na nábytek 110m, SuperTurbo kartáč

      • Kompatibilita

        Související příslušenství 1
        CP1349
        Související příslušenství 2
        Vstupní filtr CP0537
        Související příslušenství 3
        Výstupní filtr CP0538
        Dodávané příslušenství 1
        Víceúčelová hubice, 2v1 štěrbinový nástavec, Hubice na nábytek

      • Hmotnost a rozměry

        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        411 x 269 x 241  mm
        Hmotnost výrobku
        3,74  kg

      • Udržitelnost

        Balení
        100% recyklovaných materiálů
        Uživatelská příručka
        100% recyklovaný papír

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • *99,9% sběr prachu na podlahách s prasklinami (IEC62885)
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.