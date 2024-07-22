  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

      Přenosné FM/AM rádio

      TAR2509/10

      Milujete rádio? S tímto přenosným analogovým FM/AM rádiem si budete moci užít poslech všech svých oblíbených stanic, ať už budete v kuchyni, garáži nebo na zahradě. Skvěle zní, lze ho napájet z baterií nebo ze zásuvky a je vybavené šikovnou LED kontrolkou, abyste věděli, kdy máte přesně naladěno.

      Klasický společník

      • FM/AM
      • Analogové ladění
      • Napájení sítě nebo z baterie
      Klasické provedení, čistý příjem, snadné ladění

      Díky analogovému ladění na tomto přenosném FM/AM rádiu snadno najdete stanice, které máte rádi. Jednoduše otáčejte kolečkem po straně rádia a ve velkém okénku zřetelně uvidíte, jakou frekvenci máte naladěnou. Pokud je signál silný, rozsvítí se kontrolka LED.

      Přepínání mezi režimy Zprávy a Hudba. Tónová regulace.

      Využijte s režimem Hudba svou hudbu naplno. Při poslechu zpráv, oblíbené rozhlasové stanice nebo pořadu přepněte do režimu Zprávy. Ať už máte rádi cokoli, 3,5" reproduktor zajišťuje dobrý a čistý zvuk.

      Jednoduché ovládací prvky. Velký regulátor hlasitosti.

      Na tomto rádiu nebudete muset nikdy ovládání hlasitosti hledat! Kromě velkého ovladače hlasitosti se rádio může pochlubit i spínači na horní straně, které slouží k přepínání mezi FM/AM vysíláním a zvukovými režimy. Najdete zde také sluchátkový výstup pro soukromý poslech.

      Umístěte ho kamkoli

      Ať už rádi posloucháte kdekoli, toto rádio tam může být s vámi. Zapojte rádio do zásuvky nebo do něj vložte dva monočlánky typu D a vyrazte ven. Je dokonalým společníkem při sklenici vína na balkóně nebo pikniku na dvoře.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        300 mW
        Zvukový systém
        Mono
        Vylepšení zvuku
        Ovládání tónem
        Ovládání hlasitosti
        otočné (analogové)

      • Reproduktory

        Průměr širokopásmových reproduktorů
        3,5"
        Počet širokopásmových reproduktorů
        1

      • Možnosti připojení

        Bluetooth
        Ne
        Výstup A/V
        Sluchátka (3,5 mm)
        Vstup audio
        Ne

      • Tuner/příjem/vysílání

        Pásma tuneru
        • FM
        • AM
        Systém RDS
        Ne

      • Napájení

        Typ baterie
        Velikost D (LR20)
        Napětí baterie
        1.5  V
        Napájení
        • 220–240V
        • 50/60 Hz
        Počet baterií
        2

      • Rozměry balení

        Výška
        19.3  cm
        Typ balení
        Krabice
        Typ umístění poličky
        Pokládání
        Šířka
        29  cm
        Hloubka
        9.3  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        Hrubá hmotnost
        1.1  kg
        Čistá hmotnost
        0.885  kg
        Hmotnost obalu
        0.215  kg

      • Rozměry výrobku

        Výška
        14.95  cm
        Šířka
        21  cm
        Hloubka
        6.63  cm
        Hmotnost
        0.668  kg

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Napájecí kabel
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Záruční list

      • Budík

        Počet buzení
        Ne
        Funkce Snooze (opakované buzení)
        Ne

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Napájecí kabel
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Záruční list
      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

