Jiné položky v balení
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- Záruční list
TAR2509/10
Klasický společník
Milujete rádio? S tímto přenosným analogovým FM/AM rádiem si budete moci užít poslech všech svých oblíbených stanic, ať už budete v kuchyni, garáži nebo na zahradě. Skvěle zní, lze ho napájet z baterií nebo ze zásuvky a je vybavené šikovnou LED kontrolkou, abyste věděli, kdy máte přesně naladěno.Zobrazit všechny výhody
Přenosné FM/AM rádio
Díky analogovému ladění na tomto přenosném FM/AM rádiu snadno najdete stanice, které máte rádi. Jednoduše otáčejte kolečkem po straně rádia a ve velkém okénku zřetelně uvidíte, jakou frekvenci máte naladěnou. Pokud je signál silný, rozsvítí se kontrolka LED.
Využijte s režimem Hudba svou hudbu naplno. Při poslechu zpráv, oblíbené rozhlasové stanice nebo pořadu přepněte do režimu Zprávy. Ať už máte rádi cokoli, 3,5" reproduktor zajišťuje dobrý a čistý zvuk.
Na tomto rádiu nebudete muset nikdy ovládání hlasitosti hledat! Kromě velkého ovladače hlasitosti se rádio může pochlubit i spínači na horní straně, které slouží k přepínání mezi FM/AM vysíláním a zvukovými režimy. Najdete zde také sluchátkový výstup pro soukromý poslech.
Ať už rádi posloucháte kdekoli, toto rádio tam může být s vámi. Zapojte rádio do zásuvky nebo do něj vložte dva monočlánky typu D a vyrazte ven. Je dokonalým společníkem při sklenici vína na balkóně nebo pikniku na dvoře.
Zvuk
Reproduktory
Možnosti připojení
Tuner/příjem/vysílání
Napájení
Rozměry balení
Rozměry výrobku
Příslušenství
Budík
