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Ukončeno

Typ C na HDMI kabel

SWV5430/10

Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením

Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením. Umožňuje připojit mobilní zařízení přímo k televizoru, projektoru nebo displeji telefonu. Pracuje s portem USB-C 3.1, který podporuje alternativní režim Port displeje.

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4 K 30 Hz Ultra HD s Ethernetem

Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením

  • 4 K 30 Hz

  • Vysoká rychlost

  • 1,5 m

Plynulý obraz se 30 snímky za sekundu, 30Hz videosignál

Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa se 30 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší zážitek ze sledování televizoru.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 250.5 kB
  • 18 June 2026

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu