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Ukončeno
SWV5430/10
Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením
Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením. Umožňuje připojit mobilní zařízení přímo k televizoru, projektoru nebo displeji telefonu. Pracuje s portem USB-C 3.1, který podporuje alternativní režim Port displeje.
4 K 30 Hz
Vysoká rychlost
1,5 m
Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa se 30 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší zážitek ze sledování televizoru.