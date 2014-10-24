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Ukončeno
SHQ3200PP/10
Přizpůsobeno pro sport
Díky jedinečnému, patentovanému držáku za uši s možností nastavení vám lehká sluchátka SHQ3200 odolná proti potu umožní zaměřit se během tréninku na cokoli chcete, aniž byste ztratili motivaci. Nebýt zvuku, který vám nedovolí zastavit, sotva byste sluchátka cítili.
ActionFit
Držák za uši
Nachová
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit dokonalé nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.
Sluchátka ActionFit se dodávají s doplňkovou sponou a pouzdrem, které slouží ke snadné správě kabelů a bezpečnému skladování. Vychutnejte si trénink bez zaplétání díky sponě a poté uložte sluchátka do prodyšného pouzdra. Nedá vám to zabrat!
Sluchátka ActionFit se mohou pochlubit jemně vyladěnými 9mm reproduktory, jejichž speciální design generuje vynikající zvuk. Zvuk je tak čistý a silný, že se snadno ponoříte do tréninku – a hudbu i pohyb si tak vychutnáte naplno.
1.0
z 5
1
Recenze
Siwyskoczek
24/10/2014
Polska
Nie polecam
Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones