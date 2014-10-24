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Ukončeno

ActionFitSluchátka s držákem za uši

SHQ3200PP/10

1

| (1) Recenze

Přizpůsobeno pro sport

Díky jedinečnému, patentovanému držáku za uši s možností nastavení vám lehká sluchátka SHQ3200 odolná proti potu umožní zaměřit se během tréninku na cokoli chcete, aniž byste ztratili motivaci. Nebýt zvuku, který vám nedovolí zastavit, sotva byste sluchátka cítili.

Zobrazit všechny výhody

S nastavitelným držákem za uši, takže bezpečně padnou

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Držák za uši

  • Nachová

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí bezpečné nasazení

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí bezpečné nasazení

Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit dokonalé nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.

Spona na kabely a ochranné pouzdro pro snadné použití a skladování

Sluchátka ActionFit se dodávají s doplňkovou sponou a pouzdrem, které slouží ke snadné správě kabelů a bezpečnému skladování. Vychutnejte si trénink bez zaplétání díky sponě a poté uložte sluchátka do prodyšného pouzdra. Nedá vám to zabrat!

Vynikající zvuk z 9mm reproduktorů

Vynikající zvuk z 9mm reproduktorů

Sluchátka ActionFit se mohou pochlubit jemně vyladěnými 9mm reproduktory, jejichž speciální design generuje vynikající zvuk. Zvuk je tak čistý a silný, že se snadno ponoříte do tréninku – a hudbu i pohyb si tak vychutnáte naplno.

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

24/10/2014

Polska

Polska

Nie polecam

Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

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