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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
Měkké kožené polstrování sluchátek umožňující dlouhodobý poslech oblíbených skladeb.
Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk
Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Słuchawki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Słuchawki
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Căşti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Căşti
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Headband headphones