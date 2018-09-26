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Ukončeno

Sluchátka

SHL5000/00

4.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pro potěšení z hudby
Tato sluchátka byla navržena tak, abyste se mohli těšit z hudby, ať jste kdekoli. Měkké polstrování sluchátek umožňuje dlouhodobý poslech vašich oblíbených skladeb. Skvělá kvalita zvuku nabízí nové zážitky z poslechu.
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Ať jste kdekoli!

Pro potěšení z hudby

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Měkké polstrování sluchátek umožňující dlouhodobý poslech

Měkké kožené polstrování sluchátek umožňující dlouhodobý poslech oblíbených skladeb.

Odlehčený sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a prodlužuje trvanlivost

Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk

Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení

Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Słuchawki

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Słuchawki

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Căşti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Căşti

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL5000 Headband headphones

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