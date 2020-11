Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do lahve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v lahvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.