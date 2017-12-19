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Ukončeno
1 lahev
125 ml
Dudlík s průtokem pro novorozence
0m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
4.9
z 5
162
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Bonifačka
19/12/2017
Česká republika
Skvělá lahvička
Vyzkoušela jsem sice pouze tři láhvičky, ale tahle je prostě top. Malá mi z jiných nechtěla moc pít a bojovaly jsme, tuhle si oblíbila. Navíc se skvěle drží a myje. Doporučuji!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural
Sierraa
19/12/2017
Česká republika
Perfektni lahvicka pro novorozence.
Vzhledem k tomu,ze se nam nepodarilo plne rozkojit a uz od pocatku jsme museli prikrmovat,hledali jsme vhodnou lahvicku a souvisejici produkty. Znacka Avent mi byla doporucena sestrou a musim rict,ze jsme nadmiru spokojeni. Nyni jsou malemu 2mesice a jine produkty nez znacky Avent nepouzivame,pro nas jasny top. Stale pouzivame savicku pro novorozence,maly hlta a diky teto savicce se minimalne zakucka. Ocenuji variabilitu produktu a snadnou vymenu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural
Theas
18/12/2017
Česká republika
Skvělá láhvička
Tato láhvička nás doslova zachránila po návratu z porodnice, kde dcera musela být dokrmována láhví s obyčejným dudlíkem a odmítala poté prso. S láhvičkou Avent natural jsme ale všechno zvládly, dcera se bez problému přisaje i na prso, protože dudlík u láhvičky ho hodně napodobuje...za nás super
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF691/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF691/17 Dětská lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011