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  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve

Ukončeno

Philips AventDětská lahev Natural

SCF692/17

4.9
| (162) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Přirozený způsob krmení z lahve
Naše nová lahev zaručuje přirozenější krmení pro vaše dítě i pro vás. Dudlík má inovativní design okvětních lístků a podporuje přirozené přisátí podobné jako u přisátí k prsu. Ulehčuje tak vašemu dítěti kombinaci krmení z prsu a lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozený způsob krmení z lahve

  • 1 lahev

  • 125 ml

  • Dudlík s průtokem pro novorozence

  • 0m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

162

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2
1

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička

Vyzkoušela jsem sice pouze tři láhvičky, ale tahle je prostě top. Malá mi z jiných nechtěla moc pít a bojovaly jsme, tuhle si oblíbila. Navíc se skvěle drží a myje. Doporučuji!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektni lahvicka pro novorozence.

Vzhledem k tomu,ze se nam nepodarilo plne rozkojit a uz od pocatku jsme museli prikrmovat,hledali jsme vhodnou lahvicku a souvisejici produkty. Znacka Avent mi byla doporucena sestrou a musim rict,ze jsme nadmiru spokojeni. Nyni jsou malemu 2mesice a jine produkty nez znacky Avent nepouzivame,pro nas jasny top. Stale pouzivame savicku pro novorozence,maly hlta a diky teto savicce se minimalne zakucka. Ocenuji variabilitu produktu a snadnou vymenu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF690/17 Dětská lahev Natural

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá láhvička

Tato láhvička nás doslova zachránila po návratu z porodnice, kde dcera musela být dokrmována láhví s obyčejným dudlíkem a odmítala poté prso. S láhvičkou Avent natural jsme ale všechno zvládly, dcera se bez problému přisaje i na prso, protože dudlík u láhvičky ho hodně napodobuje...za nás super

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF691/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF691/17 Dětská lahev Natural

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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