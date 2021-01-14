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Philips AventDávkovač sušeného mléka

SCF135/06

4.9
| (14) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ideální pro cestování
Tato miska pojme 3 předem naměřené dávky sušeného mléka v oddělených přihrádkách. Když chcete dítě nakrmit, stačí jako obvykle nasypat mléko do převařené ochlazené vody v kojenecké lahvi. Po vyjmutí vnitřní části slouží jako miska nebo zásobník.
Zobrazit všechny výhody

Bez BPA

Ideální pro cestování

  • 3 dávky

Vnitřní část lze vyjmout

Vnitřní část lze vyjmout

Vnitřní část lze vyjmout a přeměnit tak dávkovač na praktickou misku na potravu.

Pojme dostatek náhradní stravy pro tři krmení o obsahu 260 ml

Pojme dostatek náhradní stravy pro tři krmení o obsahu 260 ml

Dávkovač sušeného mléka Philips Avent pojme 3 předem naměřené dávky sušeného mléka – ideální pro cestování

Celý dávkovač lze sterilizovat, používat v mikrovlnné troubě a mýt v myčce

Všechny součásti je možné snadno a rychle vyčistit pomocí sterilizace, mikrovlnné trouby a myčky

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

14

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

14/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super praktický dávkovač na sušené mléko

Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.

Výhody

praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy

Nevýhody

žádné :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu