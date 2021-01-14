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3 dávky
Vnitřní část lze vyjmout a přeměnit tak dávkovač na praktickou misku na potravu.
Dávkovač sušeného mléka Philips Avent pojme 3 předem naměřené dávky sušeného mléka – ideální pro cestování
Všechny součásti je možné snadno a rychle vyčistit pomocí sterilizace, mikrovlnné trouby a myčky
4.9
z 5
14
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Unavena_mama_55
14/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Super praktický dávkovač na sušené mléko
Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.
Výhody
praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy
Nevýhody
žádné :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
barakuda7
16/06/2015
Polska
Niezbędny codziennik
Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF135/06 Dozownik mleka w proszku