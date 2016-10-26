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  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka

Philips Avent Savičky na dětskou láhevSavička Natural první průtok

SCF657/27

5
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ideální pro lehce pijící miminka
Ideální pro lehce pijící miminka, která nemusí být schopná silně sát. Široká savička ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí, takže jej můžete snadno kombinovat s kojením. Savička je určena k použití v kombinaci s láhví Philips Avent Natural.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ideální pro lehce pijící miminka

Ideální pro lehce pijící miminka

  • 0m+

  • 2 ks v balení

Navrženo k omezení rizika koliky

Navrženo k omezení rizika koliky

Savička je navržena tak, aby omezila problémy s krmením tím, že zabrání proniknutí vzduchu do bříška dítěte.

Přirozené přisátí díky široké savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky široké savičce ve tvaru prsu

Savička ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z láhve.

Měkká savička navržená tak, aby připomínala tvar a povrch prsu

Měkká savička navržená tak, aby připomínala tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/10/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Výhody

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Nevýhody

Nincs ilyen

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

07/05/2019

România

România

Preferata bebelusei

Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 