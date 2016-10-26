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0m+
2 ks v balení
Savička je navržena tak, aby omezila problémy s krmením tím, že zabrání proniknutí vzduchu do bříška dítěte.
Savička ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z láhve.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
5.0
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Isabel
26/10/2016
Polska
Polecam
Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Výhody
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Nevýhody
Nincs ilyen
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
CataMari
07/05/2019
România
Preferata bebelusei
Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.