Když je čas na další krmení dítěte, zahřejte jemně mléko nebo jídlo do 3 minut. Ohřívá se postupně a nepřetržitě, aby nedocházelo k nerovnoměrnému prohřívání. Snadno se ovládá, je vybaven praktickým nastavením rozmrazování a lze jej také použít k ohřívání dětské stravy.
Rychlé a rovnoměrné ohřívání
Rovnoměrně se zahřeje za pouhé 3 minuty
Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa
Ohřívá rychle
Jemné rozmrazování
Funkce udržení teploty
Vyrobeno z jedné části pro snadné čištění
Je navržen pouze jako jeden díl, takže se snadno čistí a vy si můžete se svým děťátkem trávit více času.
Jednoduché ovládání díky užitečnému průvodci ohříváním
Otáčením knoflíku jednoduše zapněte ohřívač lahví a vyberte požadované nastavení ohřívání. Ohřívač lahví obsahuje orientační tabulku, díky které snadno zjistíte, jak dlouho bude ohřev trvat.
Kompatibilní se všemi lahvemi Philips Avent a nejběžnějšími značkami
Ohřívač lahví je plně kompatibilní se všemi lahvemi a nádobami Philips Avent*. Použijte ho pro pohodlný ohřev lahví a nádob na dětské pokrmy.
Možnost jemného rozmrazování dětských lahví
Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské stravy na tekutinu.
Ohřívá rychle a rovnoměrně
Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně. Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje vzniku horkých míst.
Ohřívá dětské lahve během 3 minut
Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za pouhé 3 minuty.*
Můžete ho použít též pro ohřev dětských pokrmů
Ohřívač lahví můžete použít nejen pro ohřev lahví, ale též pro ohřev dětských pokrmů.
Udržujte mléko ohřáté
Mléko nebo dětské jídlo se pomalu ohřeje, poté si udržuje správnou teplotu a je připravené k použití, kdykoliv to bude třeba.
