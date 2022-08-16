Termíny pro vyhledávání

      Philips Avent Advanced Rychlý ohřívač lahví

      SCF355/09

      Když je čas na další krmení dítěte, zahřejte jemně mléko nebo jídlo do 3 minut. Ohřívá se postupně a nepřetržitě, aby nedocházelo k nerovnoměrnému prohřívání. Snadno se ovládá, je vybaven praktickým nastavením rozmrazování a lze jej také použít k ohřívání dětské stravy.

      Rovnoměrně se zahřeje za pouhé 3 minuty

      • Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa
      • Ohřívá rychle
      • Jemné rozmrazování
      • Funkce udržení teploty
      Je navržen pouze jako jeden díl, takže se snadno čistí a vy si můžete se svým děťátkem trávit více času.

      Otáčením knoflíku jednoduše zapněte ohřívač lahví a vyberte požadované nastavení ohřívání. Ohřívač lahví obsahuje orientační tabulku, díky které snadno zjistíte, jak dlouho bude ohřev trvat.

      Ohřívač lahví je plně kompatibilní se všemi lahvemi a nádobami Philips Avent*. Použijte ho pro pohodlný ohřev lahví a nádob na dětské pokrmy.

      Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské stravy na tekutinu.

      Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně. Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje vzniku horkých míst.

      Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za pouhé 3 minuty.*

      Ohřívač lahví můžete použít nejen pro ohřev lahví, ale též pro ohřev dětských pokrmů.

      Mléko nebo dětské jídlo se pomalu ohřeje, poté si udržuje správnou teplotu a je připravené k použití, kdykoliv to bude třeba.

      Technické údaje

      • Technické údaje

        Spotřeba elektrické energie
        275  W
        Napětí
        220 V~, 50 Hz
        Spotřeba (ve vypnutém stavu)
        <0,3 W (doba pro automatické vypnutí: <1 min)

      • Hmotnost a rozměry

        Rozměry výrobku (Š x V x H)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Rozměry maloobchodního balení (Š x V x H)
        175 x 185 x 160  mm

      • Země původu

        Původ designu
        Evropa
        Vyrobeno v
        Čína

      • Co je součástí

        Ohřívač lahví
        1  ks

      • Specifikace balení

        Obaly na bázi papíru**
        Ano

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      • Pro 150 ml / 5 uncí mléka o teplotě 22 °C / 72 °F v lahvi Philips Natural o objemu 260 ml / 9 uncí
      • V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml
      • * Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly

