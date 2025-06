Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Dolby Digital vám umožní, abyste si vychutnali kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny. Zvuk bude mít stejně skvělou kvalitu Dolby Digital, ať už sledujete cokoliv – DVD nebo Blu-ray disk, televizi nebo stažený obsah. A co je nejlepší – vždy si můžete být jisti, že zvuk uslyšíte přesně tak, jako to bylo zamýšleno, neboť technologie Dolby Digital je také využívána při vytváření zvukového doprovodu filmů a her. Dolby Digital přináší prvotřídní zážitek z prostorového zvuku v kině i u vás doma.