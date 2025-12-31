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  • Kompletní karafa na mléko
  • Kompletní karafa na mléko

Kompletní karafa na mléko

CP0586

Kompletní karafa na mléko
Tato kompletní karafa na mléko, udržuje mléko čerstvé. Karafu lze také pohodlně uložit do chladničky. Kompatibilní se zařízením modelů Xelsis roku 2017
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Kompatibilní výrobky
GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/20

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6585/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plně automatický kávovar

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plně automatický kávovar

SM8780/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plně automatický kávovar

SM8782/30

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plně automatický kávovar

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plně automatický kávovar

SM6682/10

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/10

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6582/10

Kompatibilní výrobky naleznete ve specifikacích

Kompletní karafa na mléko

  • Xelsis

  • Rychlé čištění po použití

  • Důkladné čištění jednou týdně

  • Nelze mýt v myčce

Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Technické specifikace

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