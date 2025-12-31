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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
CP0586
SM6580/00
SM6580/20
SM6585/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8782/30
SM6680/00
SM6682/10
SM6580/10
SM6582/10
Xelsis
Rychlé čištění po použití
Důkladné čištění jednou týdně
Nelze mýt v myčce
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.
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