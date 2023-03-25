3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Přes 50* kávových variací
6 uživatelských profilů
Leskle černá
5" barevný dotykový displej TFT
Objevte svět kávy, který potěší chuťové buňky každého a odpovídá jakékoli náladě. Je libo jednu z 22 klasických káv? Nestačí vám to? Vybírejte z dalších 12+ sezónních inspirativních kávových receptů**, třeba frappé nebo ledový mátový koktejl.
Funkce BeanMaestro v kombinaci s vámi vybranými kávovými zrny přináší tu nejlepší chuť a nejlepší aroma. Stačí zvolit typ zrna a stupeň pražení. Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy a zajistí přípravu kávy, která bude pokaždé chutnat dokonale.
Vytvořte si vlastní oblíbený recept s CoffeeEqualizer Touch+. Přizpůsobte si kávu podle svých přesných chuťových preferencí úpravou síly, objemu kávy a mléka, teploty, chutě, množství mléčné pěny, a dokonce i pořadí kávy a mléka. V případě potřeby můžete pomocí funkce ExtraShot zvýšit intenzitu kávy.
4.9
z 5
135
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Šéfík1
25/03/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Zatím perfektní a spolehlivý, celková spokojenost.
Výhody
spolehlivost
Nevýhody
nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Výhody
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Nevýhody
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Qwertynss
07/08/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Xelsis DeLuxe - BOMBA, SUPER!
DOPORUČUJI, jsem velmi spokojen. Zpracování, kvalita. Pouze dost hlučný.
Výhody
Design, materiály, velikost.
Nevýhody
Hlučný!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar
K dispozici pouze pro registrovaná a připojená zařízení s nejnovější softwarovou aktualizací.
Odhad založen na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Zařízení je síťové, v souladu se směrnicí (EU) č. 801/2013, a je určeno k trvalému používání připojené k síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.