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Kompletní karafa na mléko

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Kompletní karafa na mléko

CP0586

Kompletní karafa na mléko

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Návody a dokumentace

Tato kompletní karafa na mléko, udržuje mléko čerstvé. Karafu lze také pohodlně uložit do chladničky. Kompatibilní se zařízením modelů Xelsis roku 2017

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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