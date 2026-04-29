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Káva
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Kompletní karafa na mléko
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CP0586
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Tato kompletní karafa na mléko, udržuje mléko čerstvé. Karafu lze také pohodlně uložit do chladničky. Kompatibilní se zařízením modelů Xelsis roku 2017
Odměrka na kávu
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