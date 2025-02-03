3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Přes 40* kávových variací
6 uživatelských profilů
Kovová přední strana
5" barevný dotykový displej TFT
S kávovarem CoffeeMaestro si bez námahy vytvoříte vlastní dokonalý nápoj. Jednoduše si vyberte požadovaný chuťový profil ze 3 přednastavených – Delicato, Intenso, Forte. Kávovar automaticky upraví nastavení spaření, jako je síla, objem kávy a doba namáčení, aby vám naservíroval tu správnou chuť.
Pokročilý 5" barevný displej s vysokým rozlišením je vybaven intuitivním dotykovým uživatelským rozhraním, které umožňuje ovládat různé druhy kávy s přesnou interakcí.
Vytvořte si vlastní oblíbený recept s CoffeeEqualizer Touch+. Přizpůsobte si kávu podle svých přesných chuťových preferencí úpravou síly, objemu kávy a mléka, teploty, množství mléčné pěny, a dokonce i pořadí kávy a mléka. V případě potřeby můžete pomocí funkce ExtraShot zvýšit intenzitu kávy.
Ocenění
Porozumět recenzím produktů
4.9
z 5
198
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Adno1985
03/02/2025
Česká republika
Doporučuji, super
Krásný elegantní kávovar a ještě lepší kafíčko.Jednoduchý na ovladání které zvládají dcery.Menu v četině, velký výběr druhů káv.Za me TOP co jsem kdy měl.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GranAroma Deluxe SM6685/00 Plně automatický kávovar
Luciferda
12/08/2022
Česká republika
Individualita a kvalita
Chutná káva, velký elegantní a přehledný displej, hodně možností individuálního nastavení kávy, snadná údržba. Tento kávovar podle mě nabízí vše, co má. Je celkem velký, ale to ke kvalitnímu stroji, co něco umí, prostě patří. Jsem ráda, že si mohu uložit nastavení kávy a poté si ji připravit na pár stisknutí.
Výhody
přehledný displej, individuální nastavení kávy, uložení nastavení
Nevýhody
Nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GranAroma Deluxe SM6685/00 Plně automatický kávovar
Sukovka
11/08/2022
Česká republika
Design a kvalita. Ideál pro kancelář i domů.
Kávovar mě na první pohled zaujal velmi elegantním vzhledem, líbí se mi kovová přední část, která mu dodává luxusní vzhled. Také oceňuji velký displej, na kterém lze vše pohodlně individuálně nastavit. Káva chutná moc dobře, je připravená tak, jak ji mám ráda. Navíc, když si chci dá cappuccino, tak kávovar připraví hustou a dobře nadýchanou mléčnou pěnu.
Výhody
Skvělá chuť, jednoduchost ovládání, intuitivnost, design
Nevýhody
Nevidím je
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GranAroma Deluxe SM6685/00 Plně automatický kávovar
K dispozici pouze pro registrovaná a připojená zařízení s nejnovější softwarovou aktualizací.
Odhad založen na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Zařízení je síťové, v souladu se směrnicí (EU) č. 801/2013, a je určeno k trvalému používání připojené k síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.