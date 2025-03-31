3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
14 nápojů
4 uživatelské profily
Bílá
Barevný displej TFT
Prozkoumejte svět kávy od známých receptů, jako je espresso nebo cappuccino, až po speciální kávy, jako je italské espresso macchiato.
Přizpůsobte si zážitek z kávy výběrem požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso nebo Forte) pro svůj nápoj. Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy, jako je síla nebo objem kávy, aby vám naservíroval tu správnou chuť.
Náš inovativní automatický čisticí systém HygieSteam odstraní 99,9 % mikroorganismů na součástech, jako je karafa na mléko*.
Porozumět recenzím produktů
4.8
z 5
457
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Latte123
31/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělá káva
Nadmíru spokojený pouze jednou proběhla reklamace a skvěle vyřízena.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GranAroma SM6580/00 Plně automatický kávovar
GenyaCZ79
16/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý automatický kávovar
Skvělý automatický kávovar s napěňovačem mléka a mlýnkem na kávu. Co se mi moc líbí, že je zde několik profilů, takže si mohu nastavit kávu podle sebe a nikdo mi nezmění nastavení. Manželka si může nastavit své mléčné kávy a děti třeba kako.
Výhody
Profily, napěňovač mléka, jednoduché čištění
Nevýhody
Nepřišel jsem na to, aby se při každém zapnutí a vypnutí nedělal průplach cest. Tím pádem je větší spotřeba vody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar
Fíďa
06/03/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
spokojenost s novým kávovarem
- každý kávomil si přijde na své - snadné používání i údržba - dotykový barevný displej - kompaktní rozměry - celá řada chytrých funkcí Při každém pití nápojů z tohoto kávovaru se vždy v duchu přenesu do kavárny v italské Neapoli. Ano, přesně tak výborné jsou nápoje tímto kávovarem připravené. A to jak klasické espresso tak i mléčné cappuccino. Člověk má na výběr až 14 nápojů a 12 možností hrubosti mletí. Takže si vybere opravdu každý. Samozřejmostí je jednoduché používání a snadná údržba mléčného systému. Vše uzavírá celá řada chytrých funkcí, které dokáží vyladit nápoj k absolutní dokonalosti. Nemám co dodat, kávovar vřele doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GranAroma SM6585/00 Plně automatický kávovar
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
99,9999 % mikroorganismů na základě laboratorních testů.
Založeno na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.