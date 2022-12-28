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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Přes 50* kávových variací
8 uživatelských profilů
Ústřicová kovová
5" barevný dotykový displej TFT
Objevte svět kávy, který potěší chuťové buňky každého a odpovídá jakékoli náladě. Je libo jednu z 22 klasických káv? Nestačí vám to? Vybírejte z dalších 12+ sezónních inspirativních kávových receptů**, třeba frappé nebo ledový mátový koktejl.
Vlastní oblíbenou kávu si každý může uložit až do 8 uživatelských profilů pro okamžitý výběr na dotykovém displeji s vysokým rozlišením. Každý profil si snadno přizpůsobíte do nejmenších detailů.
Funkce BeanMaestro v kombinaci s vámi vybranými kávovými zrny přináší tu nejlepší chuť a nejlepší aroma. Stačí zvolit typ zrna a stupeň pražení. Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy a zajistí přípravu kávy, která bude pokaždé chutnat dokonale.
Ocenění
4.8
z 5
17
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Výhody
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Nevýhody
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
vacc
08/03/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.
Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.
Výhody
Cena/výkon
Nevýhody
Nezjištěny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
ProstePetr1
11/02/2022
Česká republika
S výrobkem jsem spokojen
Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.
Výhody
nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
K dispozici pouze pro registrovaná a připojená zařízení s nejnovější softwarovou aktualizací.
Odhad založen na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Zařízení je síťové, v souladu se směrnicí (EU) č. 801/2013, a je určeno k trvalému používání připojené k síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.