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  • Všechno začíná u nejlepších zrn
  • Všechno začíná u nejlepších zrn
  • Všechno začíná u nejlepších zrn

Ukončeno

Saeco Caffè Selezione NobileUvítací balíček

CA6810/00

Všechno začíná u nejlepších zrn
Tento jedinečný uvítací balíček vám umožňuje ochutnat obě varianty kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili najednou. Kombinace kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili a espresovače Saeco vám nabízí krásný zážitek s lahodnou kávou.
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Kompatibilní výrobky
GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/20

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6585/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plně automatický kávovar

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plně automatický kávovar

SM8780/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plně automatický kávovar

SM6680/00

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/10

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6582/10

GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6582/30

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plně automatický kávovar

SM8785/00

Pečlivý výběr pro váš espresovač Saeco

Všechno začíná u nejlepších zrn

  • 2 jedinečné kávové směsi

  • 70 gramů každé směsi

Bohatá chuť zrn z vysoké nadmořské výšky

Nadmořská výška hraje ve zrání kávových zrn důležitou roli. Podmínky ve vysoké nadmořské výšce – teplota, vodní srážky – zajišťují kávovníkům pomalý růstový cyklus, a tak poskytují čas na koncentraci bohaté chutě do zrn

Výběr založen na speciálních smyslových vlastnostech

Pečlivě kombinujeme zrna z nejlepších pěstitelských oblastí, abychom docílili optimální rovnováhy aroma, těla, chuťového dozvuku, kyselosti a vzhledu.

Konzistentní kvalita po celý rok

Spolupracujeme pouze s těmi pěstiteli kávy, jejichž kávová zrna si po celý rok udržují své výjimečné vlastnosti, abyste vždy obdrželi šálek stejné úrovně kvality.

Technické specifikace

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