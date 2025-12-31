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Ukončeno
CA6810/00
SM6580/00
SM6580/20
SM6585/00
SM6685/00
SM8780/00
SM6680/00
SM6580/10
SM6582/10
SM6582/30
SM8785/00
2 jedinečné kávové směsi
70 gramů každé směsi
Nadmořská výška hraje ve zrání kávových zrn důležitou roli. Podmínky ve vysoké nadmořské výšce – teplota, vodní srážky – zajišťují kávovníkům pomalý růstový cyklus, a tak poskytují čas na koncentraci bohaté chutě do zrn
Pečlivě kombinujeme zrna z nejlepších pěstitelských oblastí, abychom docílili optimální rovnováhy aroma, těla, chuťového dozvuku, kyselosti a vzhledu.
Spolupracujeme pouze s těmi pěstiteli kávy, jejichž kávová zrna si po celý rok udržují své výjimečné vlastnosti, abyste vždy obdrželi šálek stejné úrovně kvality.
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