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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Přes 50* kávových variací
8 uživatelských profilů
Kovová přední strana
5" barevný dotykový displej TFT
Objevte svět kávy, který potěší chuťové buňky každého a odpovídá jakékoli náladě. Je libo jednu z 22 klasických káv? Nestačí vám to? Vybírejte z dalších 12+ sezónních inspirativních kávových receptů**, třeba frappé nebo ledový mátový koktejl.
Vlastní oblíbenou kávu si každý může uložit až do 8 uživatelských profilů pro okamžitý výběr na dotykovém displeji s vysokým rozlišením. Každý profil si snadno přizpůsobíte do nejmenších detailů.
Funkce BeanMaestro v kombinaci s vámi vybranými kávovými zrny přináší tu nejlepší chuť a nejlepší aroma. Stačí zvolit typ zrna a stupeň pražení. Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy a zajistí přípravu kávy, která bude pokaždé chutnat dokonale.
Ocenění
5.0
z 5
19
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Šéfík1
25/03/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Zatím perfektní a spolehlivý, celková spokojenost.
Výhody
spolehlivost
Nevýhody
nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar
Qwertynss
07/08/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Xelsis DeLuxe - BOMBA, SUPER!
DOPORUČUJI, jsem velmi spokojen. Zpracování, kvalita. Pouze dost hlučný.
Výhody
Design, materiály, velikost.
Nevýhody
Hlučný!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar
CarZviriv
06/03/2023
Україна
Součást promoakce
Чудова кавоварка. Багато напоїв
Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.
Výhody
Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Přístup ke světu kávových receptů pouhým stisknutím tlačítka na registrovaném kávovaru připojeném k síti Wi-Fi díky nejnovější aktualizaci softwaru.
Odhad založen na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Zařízení je síťové, v souladu se směrnicí (EU) č. 801/2013, a je určeno k trvalému používání připojené k síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.