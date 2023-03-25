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  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
  • Osobní dokonalost v každém vaření
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  • Osobní dokonalost v každém vaření

Saeco Xelsis DeluxePlně automatický kávovar

SM8785/00

5
| (19) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Osobní dokonalost v každém vaření
Bohatá kombinace italského dědictví, připojené technologie a inovace přípravy kávy. Mistrovská směs vylepšení, která vám umožní připravovat kávu v kávovaru tak, jak jste vždy chtěli, takže skvělá káva přesně podle vašeho vkusu.
Zobrazit všechny výhody

Získejte to nejlepší ze svého přístroje s BeanMaestro

Osobní dokonalost v každém vaření

  • Přes 50* kávových variací

  • 8 uživatelských profilů

  • Kovová přední strana

  • 5" barevný dotykový displej TFT

Vychutnejte si 22 druhů kávy a 12+ inspirativních receptů

Vychutnejte si 22 druhů kávy a 12+ inspirativních receptů

Objevte svět kávy, který potěší chuťové buňky každého a odpovídá jakékoli náladě. Je libo jednu z 22 klasických káv? Nestačí vám to? Vybírejte z dalších 12+ sezónních inspirativních kávových receptů**, třeba frappé nebo ledový mátový koktejl.

Přizpůsobte si až 8 profilů a uložte si oblíbené

Vlastní oblíbenou kávu si každý může uložit až do 8 uživatelských profilů pro okamžitý výběr na dotykovém displeji s vysokým rozlišením. Každý profil si snadno přizpůsobíte do nejmenších detailů.

Získejte to nejlepší z každé kávy s Bean Maestro

Získejte to nejlepší z každé kávy s Bean Maestro

Funkce BeanMaestro v kombinaci s vámi vybranými kávovými zrny přináší tu nejlepší chuť a nejlepší aroma. Stačí zvolit typ zrna a stupeň pražení. Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy a zajistí přípravu kávy, která bude pokaždé chutnat dokonale.​

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

19

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

25/03/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Zatím perfektní a spolehlivý, celková spokojenost.

Výhody

spolehlivost

Nevýhody

nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar

07/08/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Xelsis DeLuxe - BOMBA, SUPER!

DOPORUČUJI, jsem velmi spokojen. Zpracování, kvalita. Pouze dost hlučný.

Výhody

Design, materiály, velikost.

Nevýhody

Hlučný!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar

06/03/2023

Україна

Україна

Чудова кавоварка. Багато напоїв

Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.

Výhody

Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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Upozornění

  1. Přístup ke světu kávových receptů pouhým stisknutím tlačítka na registrovaném kávovaru připojeném k síti Wi-Fi díky nejnovější aktualizaci softwaru.

  2. Odhad založen na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

  3. Zařízení je síťové, v souladu se směrnicí (EU) č. 801/2013, a je určeno k trvalému používání připojené k síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.