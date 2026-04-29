Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Saeco Caffè Selezione Nobile Uvítací balíček
Ukončeno
Podpora
CA6810/00
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Tento jedinečný uvítací balíček vám umožňuje ochutnat obě varianty kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili najednou. Kombinace kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili a espresovače Saeco vám nabízí krásný zážitek s lahodnou kávou.
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme