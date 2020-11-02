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Ukončeno
CA6704/60
SM6580/00
SM6580/20
SM6585/00
SM6685/00
SM8780/00
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
pro espresovače Saeco
na 6 použití
Prodloužení životnosti přístroje
použití každý měsíc
Tablety pro odstraňování kávového oleje Saeco odstraňují veškeré zbytky kávového oleje a současně udržují efektivní výkon espresovače, aby podával nejlepší výsledky.
Prodlužte životnost svého espresovače, abyste využili jeho maximální potenciál. K zajištění trvale dokonalého výkonu vyčistěte přístroj každý měsíc nebo po každých 500 šálcích kávy.
Pravidelná údržba zajistí nejlepší chuť a aroma z vašeho espresovače Saeco.
3.5
z 5
18
Recenze
Asia 1
02/11/2020
Polska
Łatwa obsługa,pyszna kawa.
Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10
kristofero
28/03/2020
Polska
Ověřený kupující
Tabletki odtłuszczające CA6704/60
Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Linda555
23/03/2020
Polska
Super ekspres, pyszna kawa
Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10