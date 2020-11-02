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  • Opravdové italské espresso
  • Opravdové italské espresso
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  • Opravdové italské espresso

Ukončeno

SaecoTablety pro odstraňovač kávového oleje

CA6704/60

3.5
| (18) Recenze
Opravdové italské espresso
Tablety pro odstraňovač kávového oleje Saeco dokonale odstraňují kávový olej a nečistoty z vnitřní části spařovací jednotky espresovačů.
Zobrazit všechny výhody
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GranAroma

GranAroma
Plně automatický kávovar

SM6580/00

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GranAroma Deluxe
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SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plně automatický kávovar

SM8780/00

Řada 2200

Řada 2200
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EP4341/51

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Philips Series 4300 LatteGo
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EP4343/51

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Philips Series 4300 LatteGo
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EP4346/71

Řada 1200

Řada 1200
Plně automatické kávovary

EP1221/20

Udržuje spařovací jednotku kávovaru Saeco čistou

Opravdové italské espresso

  • pro espresovače Saeco

  • na 6 použití

  • Prodloužení životnosti přístroje

  • použití každý měsíc

Chrání espresovače před zanesením zbytky kávy

Tablety pro odstraňování kávového oleje Saeco odstraňují veškeré zbytky kávového oleje a současně udržují efektivní výkon espresovače, aby podával nejlepší výsledky.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost espresovače

Prodlužte životnost svého espresovače, abyste využili jeho maximální potenciál. K zajištění trvale dokonalého výkonu vyčistěte přístroj každý měsíc nebo po každých 500 šálcích kávy.

Zachovává chuť kávy v průběhu času

Zachovává chuť kávy v průběhu času

Pravidelná údržba zajistí nejlepší chuť a aroma z vašeho espresovače Saeco.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

18

Recenze

4
3

02/11/2020

Polska

Polska

Łatwa obsługa,pyszna kawa.

Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10

28/03/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Tabletki odtłuszczające CA6704/60

Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10

23/03/2020

Polska

Polska

Super ekspres, pyszna kawa

Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Tabletki odtłuszczające CA6704/10

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