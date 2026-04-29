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Saeco Tablety pro odstraňovač kávového oleje

Ukončeno

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SaecoTablety pro odstraňovač kávového oleje

CA6704/60

Saeco Tablety pro odstraňovač kávového oleje

Ukončeno

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Návody a dokumentace

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.

  • PDF soubor, 142 kB
  • 14 March 2024

Tablety pro odstraňovač kávového oleje Saeco dokonale odstraňují kávový olej a nečistoty z vnitřní části spařovací jednotky espresovačů.

  • PDF soubor
  • 28 April 2025

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