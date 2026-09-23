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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM1560/12

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchejte digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex a 30W maximální výstupní výkon přinášejí dunící basy a zvuk, který zaplní celou místnost.

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Dodejte své oblíbené hudbě sílu

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Maximální výstupní výkon 30 W RMS

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení

Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení

Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš hudební systém Philips z pohotovostního režimu. Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu