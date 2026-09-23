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Ukončeno
BTM1560/12
Dodejte své oblíbené hudbě sílu
Poslouchejte digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex a 30W maximální výstupní výkon přinášejí dunící basy a zvuk, který zaplní celou místnost.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš hudební systém Philips z pohotovostního režimu. Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.
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