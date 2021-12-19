Termíny pro vyhledávání

      Filtrační nádoba na vodu

      AWP2933WHT/58

      Osvěžte se

      Připraveno pomocí filtru Micro X-Clean od společnosti Philips, který snižuje množství látek zhoršujících chuť, a umí i víc.

      Osvěžte se

      díky perlivé vodě s nezkaženou chutí

      • Mikrofiltrace
      • Vejde se do dvířek ledničky
      • Digitální časovač
      Lahodná voda za zlomek ceny balené vody

      Lahodná voda za zlomek ceny balené vody

      Voda skvělé chuti za zlomek ceny balené vody a s minimem odpadu

      Připravte si tu nejlepší vodu

      Vychutnejte si perlivou vodu s nezkaženou chutí a také lahodné teplé i studené nápoje. Filtr Philips Micro X-Clean snižuje obsah chlóru, vodního kamene, těžkých kovů nově vznikajících znečišťujících látek, jako jsou mikroplasty a PFOA.*

      Digitální časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit

      Digitální časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

      Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou rukou

      Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou rukou.

      Hubička odolná proti prachu udržuje vodu svěží a čistou

      Hubička odolná proti prachu udržuje vodu svěží a čistou tím, že zabrání vniknutí prachu do výstupu vody.

      Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů

      Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů tím, že zabraňuje usazování vodního kamene.

      Vhodné do myčky

      Džbánek na vodu a trychtýř lze mýt v myčce (max. 50 °Celsia). Víčko lze také mýt v myčce, pokud na něm není časomíra. *Víčko s časomírou ani filtrační patronu nelze mýt v myčce.

      Technické údaje

      • Podmínky vstupu vody

        Kvalita vstupní vody
        Voda z obecního vodovodu
        Teplota vstupní vody
        5-38  °C

      • Obecné specifikace

        Barva
        Jasně bílá
        Náhradní filtrační kazeta
        AWP210/AWP211/AWP212
        Životnost filtru
        1 měsíc
        Rychlost průtoku vody
        0,3 l/min
        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        260*110*255  mm
        Objem džbánku
        2,6  L
        Množství filtrů
        1 ks v balení
        Kapacita filtrované vody
        1,9  L

      • Země původu

        Nádoba
        Zodpovědně vyrobeno v Číně

      • * Znečišťující látky nebo jiné látky, jejichž obsah tento vodní filtr redukuje, nejsou nutně obsaženy ve vodě všech uživatelů.
